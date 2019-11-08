【專訪】馬天佑自稱是Slash　接觸時裝全是緣份︰冇諗過做呢行

關於馬天佑（Mayao），第一個聯想起的詞語相信會是時裝，畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）時尚品牌創建學系的他，讀完書後就順利成章地在時裝造型界發展，不過有誰會想到原來他讀Fashion只是因為當初學業成績太差？又有誰會想到他創立形象顧問公司原來只是因為一副塔羅牌？ 攝影︰梁碧玲 短片︰黎家浩﹑顏漢真 剪接︰顏漢真

Mayao現時公司的工作主要是替藝人找合適的衣服，跟品牌合作，令到品牌或藝人給人的感覺有提升。（梁碧玲攝）

因成績差沒選擇而時裝 卻誤打誤撞建立興趣

Mayao形容自己是一個Slash（斜槓青年，意指︰選擇有多重職業及身份的生活的年輕人），主要在時裝界發展的他，近年也加入音樂界做歌手。講起當年讀時裝，大家可能會以為他是一出生就想吃這行飯，但他卻說︰「從來都冇諗過做呢一行，點解入咗fashion學校係因為細個讀書好差，差到入咗一間好遠嘅大學。」不過他卻很想在倫敦讀書，有一天見到倫敦時尚學院收生，收生要求是不用看成績，只是要見校長，由他決定取錄與否，他當時心想︰嘩，Fashion？咩嚟㗎？只是抱著試試的心態，但出乎意料地，跟校長談得來，立即已給他學位的offer，他的心裏想的是︰好啦好啦，為咗倫敦。一開始不是懷著滿腔熱誠地去讀，「其實嗰時我對fashion係完全一竅不通，所以都叫誤打誤撞下學咗個新嘅興趣。」

Mayao指蕭亞軒是他的兒時偶像，沒想到人生第二張為唱手的做art direction的唱片就是她的。（梁碧玲攝）

「膽粗粗」拿著12000元開公司 一步步走到現在

創立自己的形象顧問公司原來也是同樣地隨機，Mayao當時讀完書回港並沒有刻意找工作，想先發掘一下，怎料一頓飯又改變了他的人生，當時他跟好友吳雨霏（Kary）吃飯，對塔羅牌有研究的DJ夢妮妲也在席上，為他占一下前程，結果對方說︰「你一定要自己開一間公司，一定要同娛樂圈有關嘅」當時連商業登記也不懂的他毫無頭緒，「可能因為嗰時啱啱畢業，又唔怕死，開始咗我嘅公司。」回想當時，他也覺得非常大膽，「嗰陣時我銀行戶口係有萬二蚊，我好記得商業登記要六千蚊，我用六千幾蚊登記咗間公司，仲有六千幾蚊，我仲請咗三個同事，嗰時我冇諗過cash flow﹑出糧，真係好好彩，我一開咗公司，身邊有朋友知道我做呢個business，跟住就畀好多工作機會我哋。」猶記得他人生第一張做Art Direction的唱片就是吳雨霏的《我本人》。慢慢地，由一開始跟同事在咖啡店，在公園開會，到後來有了office，一步一步走到現在。

每次出席活動都要襯不同的穿搭，而且大家可能會expect更多，Mayao笑言不會視之為壓力，「我會享受get ready嘅過程，試衫嘅過程，呢個溝通合作嘅火花我會享受。」（Instagram@mayaoo）

自認私底下「褦襶」 放工後也是普通人一個

時裝給人的感覺好多時都是高高在上的，不是普通人接觸到的東西，而且藝人們一定都會對自己平時的衣著一絲不苛，不過Mayao就覺得並不一定如此。「如果你問我fashion係咪一定要用好多貴嘅items去堆砌出嚟嘅話，其實絕對唔係啊！」他說︰「你mix & match個功力可能係重要過你攞到啲咩items喺手。」他指自己平時出席不同的活動都會著不同的衣服，但私底下的他可以用「褦襶」（音︰呢啡）來形容，「我返office，差唔多日日都著同一套衫，同一對波鞋，同一條褲，條褲從來都唔洗嘅」他又說︰「我相信唔係淨係我啊，相信好多藝人都係啊，因為當你每次做嘢嘅時候要用咁多時間去化妝整頭著衫，其實放咗工同大家都係一樣，都係普通人。」

可能大家會覺得愛時裝的人都會很輕易買東西，但Mayao指自己是一個精明的買手，購物有兩大原則︰一是之後將會有用的衣服，二是「返著」的次數會多或者實用的衣飾。（梁碧玲攝）

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家庭提供合適環境發展︰少咗份擔憂

雖然Mayao創業的路亂打亂撞，但卻幸運地順利，被問到他的家人有沒有幫忙，他直言︰「冇㗎，完全冇，同埋我屋企人係到而家都唔係好知我做緊乜。」甚至他一直也在家拍片更新個人的Youtube頻道，近來他的爸爸才問他︰「其實你平時喺屋企拍嗰啲係咩嚟㗎？」講到家人，外界一向有傳言指他家境富裕，是一名「富二代」，Mayao對此連聲否認︰「絕對唔係𠻹啦，係嘅我唔使撈啦！」他說︰「屋企畀到一個好好嘅環境我，令到我少咗份擔憂，但係講真喺我嘅事業上面又冇話有任何類型嘅support，但係我覺得咁樣仲好，畀我冇得失敗，其實佢哋咁樣嘅一個做法係令到我更加去堅持我做嘅事情。」

除了自己的公司，Mayao也有Youtube Channel拍片跟大家分享不同事，而且更新進度也頗頻繁。（Instagram@mayaoo）

偏愛流行曲 音樂作品有背後信念

除了時裝界的發展，Mayao自2015年推出第一首歌《搞破壞》後，就接連有不同的音樂發展。原來他從小已經喜歡唱歌，父親是拉二胡的，而母親唱京劇，他笑言︰「細個喺呢啲好嘈嘅音樂下長大。」8歲開始迷上流行曲，不過父母就不太想他聽，於是他背著父母接觸流行曲，更愛上唱歌。而經過這麼多年流行曲的洗禮，他現在希望有一個訊息帶給聽眾，「我希望我嘅音樂作品可以畀到一種confidence畀人，有陣時唔係話一定要做一個完美嘅人先至係好。」他續說︰「你有缺點係冇問題，只要你肯去面對佢，去接納自己嘅缺點，你先至可以做一個更完整嘅人。」

Mayao表示︰「希望大家睇到影像嘅畫面嘅時候，可以令到我個音樂作品更加立體。」（受訪者提供）

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四首歌的音樂企劃 系列靈感來自樂九十年代樂壇天后

Mayao在今年推出了兩首歌，分別是《超過些》和《大妄想家》，四首歌的音樂企劃來到一半，他指已推出的兩首歌感覺較繁榮，而編曲上想帶出夜晚的感覺，他解釋︰「我希望呢個系列係充滿城市嘅感覺，我希望有種city vibe可以做到。」原來關於這個系列，他的靈感來自1988年林憶蓮的唱片《都市觸角》，他說︰「嗰隻唱片我而家聽返，係聽到好有一種香港嘅感覺﹑味道，我好希望可以create返咁嘅感覺嘅系列出嚟。」至於另外未推出的兩首歌，Mayao就形容為感覺比起上兩首會舒服點，「城市嘅另外一面，當城市唔係咁擠迫嘅時候係點㗎呢？」這是他想帶給大家的畫面和感覺。

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