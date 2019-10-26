【後生仔傾吓偈】討論生雞子點醫暗瘡　馮盈盈：諗起都腥吖

《後生仔傾吓偈》新一集（第424集）中就以「後生仔的化妝護膚心得」為題，一班嘉賓在節目也分享了不少美容Tips，例如馮盈盈（FYY）就列舉介紹了自己所用的護膚水、卸妝水，而新加人的嘉賓鄧卓殷（Amber）則透露自己會定期做Facial，還曾經試過香港的傳統Facial手藝「線臉」等等。不過，《後生仔傾吓偈》又點止會講這些正常事呢...

Amber講得好仔細。（電視截圖 / TVB）

說到興起時，Amber還說了一個治療暗瘡的「超級偏方」。講出之前，她更特別地澄清這個偏方只是「聽返嚟」。（做定心理準備先睇落去）她一臉認真的說：「中學時期男仔會出好多暗瘡，佢有一個秘...偏方係用壓碎咗嘅雞子，然後搽落塊臉度。」其他嘉賓即時問：「生定熟？」馮盈盈說：「諗起都腥吖，大佬！」Amber就解釋說：「應該係生嘅，佢話敷完之後好腥，係佢阿媽迫佢咁做。」馮盈盈聽到之後，就說：「雞子係雞嘅咩部位，大家都知。如果係生嘅話，即係用入面啲汁液，即係話用人嘅汁液都得囉？橫掂都係要嗰啲蛋白質之嘛...」主持陸浩明即時插嘴說：「你係呢方面專家喎！」眾人討論一番，更發覺雞子加雞蛋效果應該會好，真的越說越恐怖。

當馮盈盈話「用人嘅汁液都得」之後，陸浩明就插嘴：「你係呢方面專家喎！」點解6號會咁清楚？（電視截圖 / TVB）

小知識：大家常說的雞腰子、雞子，亦即是指雞的睪丸，多數出現在打邊爐的食物餐單上，成份由蛋白質和脂肪組成，雞子會有一陣難而形容的腥味，不過卻受到不少老饕喜愛。

不少男性都覺得雞子是補身聖品，貪佢可以「以形補形」。（香港01圖片）