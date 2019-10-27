Jessica@SG率先做人妻台灣擺酒　Yanny、Cheronna做姊妹眼濕濕

4月份公布訂婚的Super Girls成員Jessica（蔡明思）今日（27日）偕金融才俊「陳俊」於台灣結婚並於晚上擺酒，成為Super Girls第一位結婚的成員，隊友Yanny（陳穎欣）和 Cheronna（吳嘉熙）亦有擔任「姊妹」，與閨蜜分享幸福時刻！其實Jessica與幾位姊妹在前一日亦在台灣舉辦單身派對，一班閨蜜一齊搞單身派對，齊齊著晒白色連身裙與Jessica慶祝。

單身派對超夢幻！（IG@cheronna）

恭喜晒！（IG@yannyyc）

Cheronna大讚新郎有誠意 Yanny見證接新娘眼濕濕

Jessica透過公關回應傳媒時表示很感激一班姊妹：「因為今日佢哋要跑嚟跑去都好辛苦，所以我都不斷叫自己要Enjoy（享受）今日，千祈唔好因為好亂、好趕而影響到自己享受其中，所以我都叫自己放慢腳步，要慢慢嚟。」之後兩位好姊妹更大爆玩新郎的焦點，就是要新郎哥和兄弟們要跳Super Girls的舞步，Cheronna亦大讚新郎有誠意：「因為我同Yanny都有負責玩新郎，我哋玩得好開心，因為都畀咗好多唔同嘅挑戰佢，而佢亦都逐一完成，睇得出佢好有誠意。」而Yanny就大爆今早接新娘的感動位：「尤其是Jessica同佢媽媽嘅對話，大家都睇到眼濕濕，因為Jessica不嬲都好錫屋企人，我哋全部人個鼻都紅晒！」

Jessica@Super Girls嘅靚靚婚紗相：