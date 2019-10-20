Aka、Cheronna@Super Girls舊患纏身　堅持下月參加10公里慈善賽

Super Girls成員Aka（趙慧珊）和Cheronna（吳嘉熙）除了經常在台上勁歌熱舞外，亦是運動狂熱份子，周不時在社交網站分享健身片段，大曬完美身段，令人嘆為觀止。最近二人正進行密集訓練，準備於11月參加由Unicef聯合國兒童基金舉辦的「為兒童跑」10公里賽事，為全球抗愛滋工作進行慈善籌款。 撰文：趙允琳 攝影：葉志明

二人之前已有多次參加10公里賽事的經驗，再加上平時已經有做gym及跑步習慣，所以今次的準備亦相對地輕鬆。今年初參加過渣馬10公里的Cheronna表示在九月份開始加勤訓練，一星期練跑兩至三次，而其餘日子則會做gym，集中強化肌肉及體能的訓練。

Cheronna和Aka是運動狂熱份子。（葉志明攝）

Aka年初因身患筋膜炎而無奈缺席渣馬，她笑言現時已無大礙：「已經好咗好多喇，所以依家跑步淨係膝頭會痛，如果我無其他劇烈活動就冇事嘅。我記得有一次我跳舞跳咗好耐，然後返到屋企又突然之間翻發。所以我就覺得做多啲gym，另外都要繼續睇物理治療去檢查吓。」

Aka年初因身患筋膜炎而無奈缺席渣馬，不過現時已無大礙。（葉志明攝）

Cheronna坦言自己亦受職業病困擾：「我好多問題㗎！我好少有感冒嗰啲病，但係我身體上例如關節、肌肉酸痛嘅問題就好多！我有頸椎同坐骨神經炎嘅問題嘅，有時就要去針灸，有時就要去「啪骨」啪番正個位。早排因為我瞓覺時間比較少，又飲得唔夠多水，我諗因為咁所以我個頸椎啲肌肉就繃得好緊，我本身條頸係歪嘅，跟住再歪啲，所以變咗我嘅右手上臂痺咗，我直情有段時間跳唔到舞！」

Cheronna坦言有頸椎和坐骨神經炎問題。（葉志明攝）

Aka和Cheronna雖然經常像糖黐豆一樣「黐到實」，但二人卻甚少一齊跑步，Cheronna解釋：「（兩個人練）真係好耐之前喇！我哋練跑通常都喺自己屋企附近，佢（Aka）好遠囉（笑）！」她表示二人的跑步習慣亦相當不同，Aka習慣夜跑，而自己則喜歡在陽光下跑步。（誰跑得較快？）Cheronna笑言：「我哋唔比拼，我哋好和平㗎，哈哈！」Aka：「我哋enjoy㗎咋，同埋通常跑跑吓就會唔知對方去咗邊！」

二人表示最緊要籌到款！（葉志明攝）

臨近慈善賽，有否「戒口」或按照健康餐單進食？Aka坦言要多食肉類：「因為我平時係好少食肉嘅，所以希望依家食多啲肉有多啲蛋白質去令到全身嘅爆發力強啲。」Cheronna則透露由三月開始跟健康餐單進食，並強調一定要有碳水化合物：「一定要有少少carbs（carbohydrates），因為我覺得carbs會好影響我嘅心情！（怕肥）咪唔好放喺夜晚食囉，你可以晏晝或者早啲食，例如紅米、糙米。我嘅餐單本身就走油、鹽、糖嘅，我覺得都ok吖，應該handle到嘅！」她亦提醒跑步前可以食香蕉或能量啫喱：「但唔好食太多，我試過食到想嘔！」

Cheronna坦言食碳水化合物會令她開心。（Cheronna Instagram：@cheronna）

滿意現時的身形嗎？Aka笑言自己最巔峰的時期於舉行演唱會期間，亦是最「聽話」的時期：「一個月淨係食烚雞肉、烚雞蛋，菜係唔加油鹽糖，一日兩餐，淨係飲水，真係一個禮拜就瘦！再加上嗰陣好勤力做gym，所以真係好firm。」Cheronna憶述當時的慘烈回憶，坦言：「嗰時真係，做gym真係想殺死我，每一次都想喊！」

Aka不時在社交網站分享健身片段。（Aka Instagram：@aka_chio）

二人亦提到，今次參加慈善賽的最大原因是為了籌善款，支持Unicef以創新科技進行全球抗愛滋工作，幫助愛滋病患者。Aka和Cheronna亦各自開設了一個籌款專頁，希望透過自己的力量鼓勵粉絲們一起參加這個相當有意義的活動。問到二人有什麼策略令人踴躍捐款，Cheronna奸笑道：「我諗朋友可以逼嘅！（與Aka對望爆笑）Fans嘅話，我諗我哋唔使講啲咩，佢哋應該會自己參加埋一份添！我哋嘅（籌款）目標呢...」Aka笑言：「越多越好喇！一萬啦？」

她們講起下年的東京奧運就馬上雙眼發光，勁興奮！（葉志明攝）

喜愛運動的人怎會不喜歡看奧運？提起下年的東京奧運，Aka和Cheronna馬上雙眼發光，雀躍表示很期待！Aka馬上舉手說：「我最想睇體操同埋跳水！」熱愛水上活動的Cheronna大力點頭：「我都想睇跳水呀！我自己最鍾意睇游水同跳水，但田徑都好好睇，我想睇relay（接力賽）同跨欄！」Aka反駁道：「但係田徑太快啦！仲有韻律泳，好好睇呀！」Cheronna聽都覺得勁興奮：「哦係呀係呀！」然後她們兩個就繼續盤點想看什麼奧運項目（幾乎全部），從言談之間亦能看到她們對運動充滿熱誠和喜愛......

Cheronna和Aka將於11月參加由Unicef聯合國兒童基金舉辦的「為兒童跑」10公里賽事，為全球抗愛滋工作進行慈善籌款。（葉志明攝）

場地提供：Adidas

髮型（Cheronna）：Calvin Tsoi

髮型（Aka）：Alva Lam

化妝（Cheronna）：Melody Chiu

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