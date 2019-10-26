炎亞綸與華研結束15年合作關係　自組工作室：象徵自由不受拘束

2005年尾以組合飛輪海成員身份出道嘅炎亞綸，入行至今一直同華研合作，但合作關係終於走到終點。呢日佢喺網上發文宣布離巢，並將自組工作室發展，改名為晴空鳥：「象徵著自由開闊不受拘束的飛翔。」

炎亞綸出道十多年坐擁大批粉絲。（Facebook：@炎亞綸 Aaron Yan）

正在韓國工作嘅炎亞綸，24號喺Facebook寫下長文，宣布與華研國際結束長達15年的合作關係，佢憶述十多年演藝生涯：「2005年出道至今將近15年的歲月，從終極一班開始，成為飛輪海的一份子，到自己單飛，到經歷下雨地震，市長之亂，『不是朋友說』，種種好好壞壞大大小小的事情，造就了今天的我，好的事情我依然告訴自己『這是應該要做好的，不值一提』，不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思；有過得意忘形，也有過自我懷疑。」

呢日宣布揮別舊東家華研（Facebook：@炎亞綸 Aaron Yan）

炎亞綸特別感謝舊東家嘅幫助：「我們相互有著包容有著忍讓有著尊重，然而差不多走到了分岔路了，一句老話『天下無不散的宴席』，離開難免不捨，卻是我堅定的抉擇。」離巢後佢創立個人工作室「晴空鳥」：「晴空鳥象徵著自由開闊不受拘束的飛翔，只可意會不需言談，從今爾後請多多指教！」

創立工作室「晴空鳥國際有限公司」，代表人是炎亞綸的媽媽（Facebook：@炎亞綸 Aaron Yan）

炎亞綸留言全文：

嘿，你們好，今天要和大家分享一件對我而言很特別的事，是我迄今人生中感觸很深的里程碑。

2005年出道至今將近15年的歲月，從終極一班開始，成為飛輪海的一份子，到自己單飛，到經歷下雨地震，市長之亂，「不是朋友說」，種種好好壞壞大大小小的事情，造就了今天的我，好的事情我依然告訴自己「這是應該要做好的，不值一提」，不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思；有過得意忘形，也有過自我懷疑。

15年了，謝謝一路上許多人的幫助尤其是可米、華研的大家，我們相互有著包容有著忍讓有著尊重，然而差不多走到了分岔路了，一句老話「天下無不散的宴席」，離開難免不捨，卻是我堅定的抉擇。

就讓我把過去當成養份，明天盼成每天起床的希望，未來肯定會有更多的挑戰，期許自己能視挑戰為進步的踏石階，砥礪心智的磨難石；不會變的是我看世界的眼睛，感受世界的心，保留點稜角的繼續向前。

Thank you & GoodBye , Welcome The Next Me.

炎亞綸 2019/10/24