炎亞綸與華研結束15年合作關係　自組工作室：象徵自由不受拘束

2005年尾以組合飛輪海成員身份出道嘅炎亞綸,入行至今一直同華研合作,但合作關係終於走到終點。呢日佢喺網上發文宣布離巢,並將自組工作室發展,改名為晴空鳥:「象徵著自由開闊不受拘束的飛翔。」

炎亞綸出道十多年坐擁大批粉絲。(Facebook:@炎亞綸 Aaron Yan)

正在韓國工作嘅炎亞綸,24號喺Facebook寫下長文,宣布與華研國際結束長達15年的合作關係,佢憶述十多年演藝生涯:「2005年出道至今將近15年的歲月,從終極一班開始,成為飛輪海的一份子,到自己單飛,到經歷下雨地震,市長之亂,『不是朋友說』,種種好好壞壞大大小小的事情,造就了今天的我,好的事情我依然告訴自己『這是應該要做好的,不值一提』,不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思;有過得意忘形,也有過自我懷疑。」

呢日宣布揮別舊東家華研(Facebook:@炎亞綸 Aaron Yan)

炎亞綸特別感謝舊東家嘅幫助:「我們相互有著包容有著忍讓有著尊重,然而差不多走到了分岔路了,一句老話『天下無不散的宴席』,離開難免不捨,卻是我堅定的抉擇。」離巢後佢創立個人工作室「晴空鳥」:「晴空鳥象徵著自由開闊不受拘束的飛翔,只可意會不需言談,從今爾後請多多指教!」

創立工作室「晴空鳥國際有限公司」,代表人是炎亞綸的媽媽(Facebook:@炎亞綸 Aaron Yan)

炎亞綸留言全文:

嘿,你們好,今天要和大家分享一件對我而言很特別的事,是我迄今人生中感觸很深的里程碑。

2005年出道至今將近15年的歲月,從終極一班開始,成為飛輪海的一份子,到自己單飛,到經歷下雨地震,市長之亂,「不是朋友說」,種種好好壞壞大大小小的事情,造就了今天的我,好的事情我依然告訴自己「這是應該要做好的,不值一提」,不好的事情卻總是讓我天天警惕時時反思;有過得意忘形,也有過自我懷疑。

15年了,謝謝一路上許多人的幫助尤其是可米、華研的大家,我們相互有著包容有著忍讓有著尊重,然而差不多走到了分岔路了,一句老話「天下無不散的宴席」,離開難免不捨,卻是我堅定的抉擇。

就讓我把過去當成養份,明天盼成每天起床的希望,未來肯定會有更多的挑戰,期許自己能視挑戰為進步的踏石階,砥礪心智的磨難石;不會變的是我看世界的眼睛,感受世界的心,保留點稜角的繼續向前。

Thank you & GoodBye , Welcome The Next Me.

炎亞綸 2019/10/24