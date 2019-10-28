【2分之一強】台灣女星茵芙旅行分手　蘿莉塔去天體海灘大開眼界

情侶孖住一起去旅行，一方面能增進彼此感情，但亦有可能在旅途中吵架，因小事而分手收場。台灣綜藝節目《2分之一強》，討論各國人士去旅行時，最喜歡做什麼，而明星嘉賓茵芙自爆跟前度男友分手原因，就是因為旅行時發生了一件尷尬事，下文跟大家重溫她的不愉快經歷。

茵芙遊日本迪士尼樂園，因男友插隊跟人爭吵，她回國後即跟男友分手。（Youtube影片截圖）

在節目中台灣女星茵芙，提起曾經跟男友一起遊日本，卻成為了二人分手的導火線，原來當時茵芙本來跟男友打得火熱，而在旅途的頭幾天，的確是十分恩愛，甜甜蜜蜜，但近距離相處，更易發現對方的致命缺點，茵芙憶述當時是回程前的兩天，跟男友一起遊日本迪士尼樂園，每個遊戲都要大排長龍，剛巧有樂園的卡通人物米奇、米妮經過，排在他們前面的遊客稍為上前跟米奇影相，茵芙男友馬上佔了對方的空缺，而對方拍照後發現位置被佔走，即跟茵芙男友吵起來，令茵芙甚為尷尬，回國後就跟男友分手了。

茵芙高清美圖：

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另一位嘉賓蘿莉塔，也即場分享自己的有趣旅行經歷，她說有一次遊西班牙，聽說有一個海灘很美麗，一行人遂到該處準備碧波暢泳，但到了現場才知道該處是一個天體沙灘，有很多男男女女也是赤身露體，雖然未有進入狀態，但已嚇得蘿莉塔跟她的朋友不知所措，未有逗留便離去，她更提醒大家去外國海灘要先做好資料搜集，避免大出洋相。

蘿莉塔說自己遊西班牙時，去錯了天體海灘。（Youtube影片截圖）

蘿莉塔高清靚相：