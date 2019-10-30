BTS防彈少年團62場巡演首爾感動落幕　Jin多年重用粉絲舊禮物被讚

有「世界彈」之稱的韓國男團BTS防彈少年團，日前在韓國一連舉行三場演唱會，而已進行了超過一年的「BTS World Tour：Love Yourself」巡演亦完美落幕。是次巡演7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國走遍亞洲、歐洲及南北美洲，62場演出都全部爆滿，可見組合世界級的高人氣！

BTS防彈少年團昨天（29日）完成最後一場演出，正式為是次巡演畫下句號。7位成員講感想時都紛紛流下男兒淚，場面非常感人，大家都表示因為有粉絲而覺得幸福又快樂。由於是次巡迴目的希望向粉絲傳遞「愛自己」的訊息，因此隊長RM都有多次反問粉絲，是否已經找到「愛自己」的方法。組合一直向粉絲散播正能量，而這亦是成功在出道6年間擁護大量死忠支持者的最大原因。而每次都力求完美的忙內柾國則坦言不太滿意昨天的演出，他承諾會把粉絲給予的力量當成動力回報大家。

BTS防彈少年團昨日完成第62場演唱會，為是次巡演畫下完美句號。（FB/@ BTSNOJAMS3.0）

按圖睇BTS防彈少年團演唱會現場：

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演唱會結束後，7位成員似乎未有大排筵席慶功，相反只是在宿舍舉行簡單的派對，並在Twitter上傳照片與粉絲分享。有眼利的粉絲就發現，Jin和Suga手持的酒杯原來是Jin粉絲於2017年送的禮物。除了出現在昨晚的慶功派對中外，酒杯亦已曾在去年出現在組合的vlive中。作為世界級的大明星，BTS防彈少年團大可以不用粉絲的禮物，或者當成「一次性」使用，因此一直堅持重用粉絲舊禮物的行為獲粉絲大讚「不忘初心」。

BTS防彈少年團上傳派對照，眼利發現Jin仍在用粉絲送的舊禮物。（Twitter/@BTS_twt）