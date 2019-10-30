I.O.I磪有情、周潔瓊或未會參與回歸　重組可能11變7激嬲粉絲？

《Produce 101》第一季出身的限定女團I.O.I自2017年解散後，已多次傳出重組的消息，每一次粉絲的反應都相當積極。今年6月有韓國傳媒更講到，I.O.I確定將於下半年回歸，就連主打歌和編舞都已安排好。可是近日《PRODUCE X 101》爆出的造假，加上各成員的不明確因素，恐怕回歸計劃要擱置。

早在6月終於傳出I.O.I確定重組的消息，除了Somi全昭彌和宇宙少女俞璉靜外，林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、磪有情、康美娜和金度延將以9人組合形式再與粉絲見面。不過近日（17日）磪有情所在組合Weki Meki宣布，她因健康問題而需要暫時中斷活動，短期內不會參加日程，I.O.I重組恐由9變8。昨天（29日）再有消息指正在中國活動的周潔瓊，或因個人行程問題未能參與重組，計劃又有可能8變7，不少粉絲大叫失望。

有消息指I.O.I周潔瓊或因個人行程問題未能參與重組。（xsportsnews）

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撇除I.O.I成員各有行程難以合體，最近同系列的選秀節目《PRODUCE X 101》又爆出造假，相信對I.O.I的重組也有着一定的影響。由於節目出自同一製作組，總製作人安俊英更是接受造假調查當中，因此連帶幾季節目的賽果同樣惹上造馬嫌疑。《PRODUCE X 101》出身的X1已被貼上「造馬團」的標籤，風波未完硬推I.O.I也未必是正確的決定。重組計劃一再推遲，甚至相關人士透露準備組已是停工狀態，相信今年內都難以見到I.O.I重聚，粉絲經歷多次被騙後都表示得非常不滿。

人氣王磪有情也因健康問題，正在休息當中。（newse）

按圖睇I.O.I成員動向：