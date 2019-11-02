【Watchmen】第二集劇情轉入正路　揭露「黑夜修女」等人真正身份

Apple TV+剛在日前（1/11）便已經提前營運，而「水行俠」Jason Momoa主演劇集《重見光明》（See）都率先有得睇，可惜網上評價就似乎一般般，反之隔離台HBO的《守望者》（Watchmen）播到第二集，依舊獲得近7成好評，IMdb獲6.8分以及Rotten Tomatoes中獲得94%新鮮度，而第一集埋下的有關女主角和神秘白種男人的真正身份，亦在第二集中慢慢揭曉。 以下含第二集劇情。

呢個Will Reeves已經108歲，同時都係「黑夜修女」個公公，更有可能係「7th Kalvary」嘅頭目。（截圖 / HBO《Watchmen》）

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首集提到，白人警長被吊死於樹上，而樹下則是那個向Angela Abar問「你覺得我能舉起200磅嗎」的黑人男人。第二集中，亦揭曉了他便是首集片頭中「黑人華爾街大屠殺」的幸存者Will Reeves，更令人震驚的是，經過一連串調查後，主角Angela（亦即是義警Sister Knight「黑夜修女」）也發現了自己原來是Will的孫女，而被吊死的白人警長竟然有份參與「大屠殺」。那麼在故事中，Will又是什麼人呢？顯然他是屬於某個擁有高科技的神秘組織，因為他被困地牢時，曾說過：「我在上層有幾個朋友。」最後他也被一艘飛船救走了。

在第一集中，這兩位僕人原來是複製人。在這集男僕人Phillips更直接被燒死。（截圖 / HBO《Watchmen》）

首集提到的，Ozymandias（法老）正在撰寫一個《The Watchmarker's son》，兩位僕人亦在今集中為他們的主人演出。正如劇名一樣，這齣劇就是「Dr. Manhattan」的故事，當舞台劇去到最高峰，男主角被困箱內的時候，法老就隨即推下機關，直接把演出中的男僕人燒死，男僕人死前還大聲叫着：「主人！」舞台劇完結後，法老更若無其事的走上台，稱讚這一次演出，而身旁的僕人同時也將面罩除下，原來通通都擁有着同一個面孔，亦即是這一班僕人全部都只是可替換的複製品。



其實法老就是為求重演Jonathan Osterman因事故身體被蒸發，幾日後再重組身體成為Dr. Manhattan的橋段，而把男僕人燒死。