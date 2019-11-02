IU挑戰搶門票失敗怒罵電腦　為演唱會出道以來首次染紫髮

韓國女歌手IU因好友Sulli離世而推遲專輯發行，而她的新歌《Love Poem》終於在日前順利面世，成績依舊非常理想。另一方面，IU的巡迴演唱會《LOVE, POEM》今天（2日）亦在韓國光州揭開序幕。人美心更美的她又一年為粉絲準備座墊，演唱會未開始就已成為又一美談。

演唱會舉行前夕，IU在YouTube上傳一段名為「IU憤怒的搶票」的影片。片段中戴上帽子的IU在電腦等待自己演唱會開售，挑戰人生26年來的首次搶票。新手上路的IU明顯非常生手，就連開售後網頁要重新整理也不知道，一直要身旁的經理人指示她。IU成功進入網頁後，她的待機編號顯示為49484號，等待時間足足要1小時8分鐘，令她感到十分挫敗。最後搶票不成的IU更對着電腦發火，離開時留下一句「今年又去不到IU演唱會了」，被粉絲大讚可愛。

IU挑戰搶演唱會門票，可惜失敗收場！（IU TV截圖）

按圖睇IU搶票失敗全紀錄：

+ 5 + 4 + 3

IU今年亦有貼心為粉絲準備座墊。（FB/@idolissue）

去年IU為了讓粉絲能夠更舒適欣賞演唱會，特意在全場座位放上座墊，被大讚非常貼心。路人更拍下演唱會完結後，大量粉絲手拎紫色座墊乘搭交通工具的一幕，場面非常墟冚。沒想到今年IU也一樣為現場觀眾準備了紫色座墊，演唱會未正式開始前已成為韓國網民間的熱話。早前IU公開新專輯宣傳圖時，首次向粉絲公開藍色的新髮色。不過從今天稍早的上班路照片中可見，IU自出道以來首次把頭髮染成明亮的紫色，不少粉絲都表示非常期待偶像的新造型。

IU為今天的演唱會，特別染了紫色頭髮。（FB/@idolissue）