《罪夢者》必煲理由逐個數！超強電影感、型男全裸、大膽選角…

Netflix第一部華語原創影集《罪夢者》在萬聖節8集全上架，突破過往台劇追劇模式，加上張孝全、王柏傑、賈靜雯、范曉萱等重量級卡士，受到極大關注。雖然劇集播出後正反面評價兩極，但《罪》劇確實為台劇創造了另一個面向和發展空間。

（《罪夢者》官方宣傳海報）

《罪夢者》導演陳映蓉過去作品都是電影，首部戲劇作品《罪》劇也充滿了電影規格，前面幾集許多觀眾都反映睇唔明。但許多電影的拍攝手法，在結局時讓觀眾恍然大悟並引發反思。因整部劇圍繞在「夢」，許多畫面都如夢似幻、似真似假，最明顯的就是張孝全在船上看海的畫面，如夢醒般穿梭在現實與夢境之間。

張孝全與王柏傑在劇中大現「肌」情，劇中兩人入獄，有許多閒到不斷健身的畫面；甚至洗澡戲碼都相當有「誠意」，王柏傑與周洺甫都紛紛露股為藝術犧牲，這樣的尺度也是在一般電視劇中幾乎無法呈現的畫面。

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《罪夢者》主要描述兄弟情，因此女性角色較像是陪襯。賈靜雯與范曉萱劇中一個柔美、一個烈女，達到為戲畫龍點睛的效果。賈靜雯劇中從少女演成媽，一直有凍齡美譽的她在外表上沒有太多瑕疵；范曉萱則從初生之犢的酒店小姐變成大哥身旁的女人，掌握霸氣美感。

資深藝人在《罪夢者》中不再是淪為邊緣人的長輩角色，反而佔重要分量，如劇中和張孝全情同父子的獄友陸一龍，雖第一集就死在獄中，卻不斷出現在夢境、回憶中，並成為劇情關鍵人物；郭子乾擺脫過去諧星印象，上演帥氣武打、推理辦案，還有默默守護賈靜雯的柔情戲碼；另外，沈海蓉、庹宗華、孫情、李志希等老戲骨，角色上也都各有特色。

《罪夢者》老戲骨齊集（《罪夢者》官方宣傳照）

《罪夢者》也不忘提拔新生代演員，劉子千改名章立衡，也從歌手搖身演員，在劇中擺脫斯文形象，成了火爆兄弟，又時而幽默，幾乎看不到過去演唱《唸你》的影子；許光漢是韌性極大的新生代演員，偶像級外表可帥、可天真，卻還可以邪惡，在劇中看到他的「變形」功力。集結資金、卡士的優勢，《罪》劇勢必要讓觀眾耳目一新，無論評價是褒是貶，都為台劇寫下一個突破的契機。

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