跟住陳曉華玩盡土耳其　港姐冠軍教你點打卡先最靚？

秋天一直都是港人最愛去旅行的季節，既沒有夏天炎熱，不用邊走邊流汗，又沒有冬天寒冷，不需帶備一大堆禦寒衣物，還可以慳不少行李位置！去日本、韓國去得太多嫌悶，但又覺得去歐遊太遠，不妨考慮去位於亞洲與歐洲之間、近年成為港人最愛去旅行的國家之一－土耳其！不愛跟旅行團，偏愛自由行但又不知該如何安排行程，擔心中伏？就由美貌與智慧並重的2018年香港小姐冠軍陳曉華（Hera）話你知土耳其該怎麼玩吧！

飛行路線：

香港-->巴黎-->伊斯坦堡-->卡帕多奇亞-->棉花堡-->伊斯坦堡-->杜拜-->香港

Hera推薦大家乘搭土耳其航空，直接由香港飛去土耳其，省卻轉機要等待的時間：「不過因為我想行下巴黎，所以我搭左去巴黎再轉機去伊斯坦堡，返香港嘅時候飛去杜拜，再飛返香港！」

Hera的土耳其之旅去了三個城市，包括伊斯坦堡、卡帕多奇亞和棉花堡。（Google Map）

天氣：

Hera於10月份去土耳其，已經感覺倒當地溫差頗大：「最凍係8度，最熱係24至26度左右！」11月的溫度預料亦會大幅下降。

11月的溫度預料亦會大幅下降。（accuweather）

第一站：伊斯坦堡 （推介度：****）

伊斯坦堡是土耳其的最大城市，亦是世界上惟一橫跨歐洲和亞洲的城市，去土耳其旅遊又怎可以錯過？舊城區集齊伊斯坦堡最出名、最有指標性的景點，而新城區則充滿熱鬧的商店，適合喜歡瘋狂shopping的旅客。最令Hera印像深刻的，就是又名「藍色清真寺」的蘇丹艾哈邁德清真寺：「真係好靚！有機會一定要入去，不過可能因為我哋嗰日去係星期日好多人，同埋入去嘅話要問佢哋借頭巾買或自己自備，所以我哋就冇時間入去，因為真係太多人等！」

Hera表示沒機會進「藍色清真寺」的內部，非常可惜。（照片由受訪者提供）

她叫大家有機會一定要入去，真的非常值得！（網上圖片）

去土耳其點少得土耳其雪糕？（小心被調戲！！）（照片由受訪者提供）

她入住的五星級酒店Ritz Carlton Hotel亦相當有名，一邊望住伊斯坦堡一望無際的景色，一邊浸spa游水，確實是非常寫意。由於Hera的旅程比較趕，所以沒有太多時間暢遊伊斯坦堡，就要馬不停蹄飛去下一個城市。

好舒服好寫意～（Instagram：@herachann）

Ritz Carton Hotel是位於伊斯坦堡的五星級酒店。（網上圖片）

第二站：卡帕多奇亞 Cappadocia（推介：*****）

離開伊斯坦堡後，Hera搭飛機去卡帕多奇亞就是這個熱氣球城市，市中心距離機場大概一小時：「呢個城市係我呢個旅程最鍾意！每日差唔多日出就會有好多熱氣球飛上天！」她笑言自己沒有太大意欲去乘搭熱氣球，但要如何近距離望到熱氣球的就相當有心得：「都係鍾意喺唔同距離或者唔同角度去欣賞天空充滿熱氣球既感覺！第一次睇熱氣球係租車出去睇熱氣球起飛附近睇，嗰架老爺車喺酒店都會可以幫你租到；第二次睇熱氣球就係喺酒店嘅天台，啲啲熱氣球係個天空到好細粒同近距離睇係兩種感覺！」

酒店可以幫你租老爺車，拍出來的照片真的很漂亮！（照片由受訪者提供）

她於卡帕多奇亞逗留得較長，更入住了兩個以山洞為主題的酒店，分別是Koza Cave Hotel 和 Mithra Cave Hotel，而她更特別推介看熱氣球是特別有feel的Koza Cave Hotel：「佢哋係家庭形式經營，接待我哋既男仔同老婆好sweet，又好鍾意同住客傾計，而且呢間酒店嘅天台位於當地最高位置，所以我哋都係喺嗰度睇熱氣球！」

Mithra Cave Hotel以山洞為主題。（網上圖片）

Hera推介一定要在Koza Cave Hotel的天台觀賞熱氣球，超有feel！（照片由受訪者提供）

Koza Cave Hotel是Hera的最愛。（網上圖片）

尾站：棉花堡Pamukkale（推介：**）

棉花堡有「白色城堡」之稱，棉堡高160米、長2,700米，就好像一座雪白的堡壘一樣。Hera認為去棉花堡的交通略為不方便，因為如要搭飛機就要由伊斯坦堡出發，如果在卡帕多奇亞出發的話就只能搭過夜巴士：「如果搭飛機嘅就要搭返飛機去伊斯坦堡再搭去棉花堡，但我哋計過差唔多時間，所以我哋最後都係搭過夜巴士。第一次聽到話搭過夜巴士好驚恐，但搭完後又覺得幾好瞓！」花了十小時的車程才到達棉花堡，不過Hera就認為不需太花時間在棉花堡這個地方，即日來回便可：「其實行三個鐘已經咩都夠晒，可以走得，而且因為環境原因，有好多地方都冇開放，所以我哋係棉花堡悶左好耐好耐。」

Hera稱棉花堡沒有太多景點，即日來回便可。（照片由受訪者提供）

總括：

美食方面，Hera用「好平好平」來形容：「正常係香港食到嘅食物質素，喺伊斯坦堡大概係一半嘅價錢。喺卡帕多奇亞有好多Pottery kebab食，係需要打爛個瓦先至開到入邊啲嘢食嚟食，非常特別，幾乎間間都有！嗰度食嘅野都係好平，主要係肉食，但食足幾日會開始悶，哈哈！」

有什麼一定要買的？Hera推薦「耳其燈」同地氈：「呢兩樣我都有買到返屋企，特別係地氈，有啲手工好精美，有啲就係印出黎嘅。如果真係要將地氈帶返屋企，我建議帶手工精美嗰啲！」

Hera笑言買了很多「耳其燈」回香港。（Instagram：@herachann）

土耳其地氈出名手工精美，是必買手信之一。（照片由受訪者提供）

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