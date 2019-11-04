楊冪離婚未夠一年再有新戀情？　跟魏大勛用兩隻英文字母溝通　

內地女星楊冪，去年12月跟劉愷威宣布離婚，結束5年婚姻，滿以為楊冪要花不少時間治療情傷，想不到事隔不足1年，楊冪已有新的裙下之臣，他就是前JYP藝人，繼早前二人一起拍拖看展覽，令戀情曝光後，近日二人再次隔空傳情，以兩隻英文字母，將二人關係進一步拉近，粉絲正等待二人正式公布戀情。

楊冪跟劉愷威離婚未夠一年，已經傳出有新戀情。（視覺中國）

內有楊冪、魏大勛隔空傳情英文字母：

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楊冪跟劉愷威離婚後，想不到很快已傳出新戀情，而男主角是比楊冪年輕3年的前JYP藝人魏大勛，今年8月，有網民在北京798園區，遇上楊冪跟魏大勛一起拍拖看展覽，雖然當天二人均戴著口罩及帽子，又雙雙穿上情侶鞋，但從楊冪左小腿內側的胎記，加上跟在機場所穿的同樣打扮，楊冪身分已經呼之欲出，而戀情曝光後，魏大勛即在微博承認楊冪身旁的男子是他，並留言「只是跟朋友逛個街」，明顯是欲蓋彌彰的行徑。

魏大勛最愛叫楊冪做「冪冪姐」，而楊冪亦十分受落。（魏大勛微博圖片）

在內地人氣高企的楊冪，演藝事業上百分百是女強人，而跟小鮮肉魏大勛相處，卻顯出她也有溫柔母性一面，二人在內地真人騷《密室大逃脫》，不時打情罵俏，而魏大勛經常向楊冪撒嬌，又叫楊冪做「冪冪姐」，但楊冪卻十分受落，令畫面幸福滿滿。近日魏大勛在微博上載自拍照，又留言「Hi」，最讓人意想不到是楊冪在另一個社交平台「綠洲」，竟然回覆「你好？Hi？」，二人隔空傳情，即時被推上熱搜，而粉絲除了戥二人高興外，也期待官方宣布二人戀情。

楊冪跟魏大勛一起在北京看展覽，而魏大勛亦承認確有其事。（吃瓜鵝每日搬微博圖片）