Mnet為《PRODUCE X 101》造馬道歉　安俊英PD被鎖手扣押至拘留所

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》自7月爆出造馬說後，一直正在接受調查當中，而警方亦已表明已掌握制作組和經紀公司造馬的證據，律師也曾提及X1成員中有2至3人在內定名單中。今早（5日）安俊英PD等人到達首爾中央地方法院接受拘捕令實質審查，並已於中午12時半左右被鎖上手扣押送至拘留所。

根據韓國傳媒報道，安俊英PD等人今天到法院報到並接受實質審查。而中午時間，安俊英因涉嫌詐騙和違紀妨礙業務而被鎖上手扣，離開法院並押到附近的拘留所。由於警方已掌握到《PRODUCE X 101》的所有投票數據，甚至先前3季亦可能有同樣情況，預料警方今晚將決定正式拘留與否。對於造馬說，安俊英等人只表示「會誠實回答」。

安俊英PD涉嫌詐騙和違紀妨礙業務而被鎖上手扣。（Viu《K1頭條》）

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而Mnet方面則發表聲明為《PRODUCE X 101》造馬一事道歉，Mnet講到有關警方已到部分製作組成員申請了拘捕令，承諾今後會繼續積極協助調查外，亦會負起需要承擔責任的部分，再一次向《PRODUCE X 101》的觀眾、粉絲、出演者和各經紀公司相關人員道歉。由於外界一直猜測未被公開的造馬名單，因此Mnet特別懇請大眾不要對事件中受害的藝人加以猜測。X1簽約5年，惟出道兩個月就被標籤為「造馬團」，外界擔心這件事會影響他們在餘下時間的星途。

《PRODUCE X 101》出身的X1自出道起負面消息不斷。（Twitter/@x1official101）