李鎮赫出道四年正式SOLO出道　望粉絲多多支持X1金宇碩、Up10tion

曾參演《Produce X 101》的男團Up10tion成員李鎮赫,自2015年出道四年以來,今日(4日)以SOLO歌手姿態正式推出首張個人專輯《S.O.L》,並於首爾江西區KBS Arena舉行了個人showcase,公開了新專輯三首歌《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》的舞台。

男團Up10tion成員李鎮赫自2015年出道四年以來以SOLO歌手姿態正式推出首張個人專輯《S.O.L》。(Twitter:@LJH_official)

李鎮赫在《Produce X 101》完結後被粉絲視為節目最大遺珠,不過他之後的演藝事業發展得相當順利,不但接演多檔綜藝節目,成為固定成員外,更為多個品牌拍攝廣告,成為廣告界寵兒。他坦言《Produce X 101》是自己的人生轉捩點:「自從《Produce X 101》後,我的人生好像徹底改變了。我真的可以製作自己的(個人)專輯,也從來沒有想過會拍綜藝節目。」

李鎮赫於4日舉行了個人showcase,並公開了新專輯三首歌《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》的舞台。(VLIVE截圖)

李鎮赫坦言《Produce X 101》是自己的人生轉捩點。(視覺中國)

李鎮赫表示與其餘八位Up10tion成員經常聯系,經常互相為對方打氣:「因為《Produce X 101》結束後Up10tion已經準備以8人制回歸,當時我歸隊的話就已太遲了。我和成員們相處得很好,他們都非常支持我。」另外,他亦提到現於X1活動的金宇碩:「希望大家多多支持宇碩,即使我們現時要暫時離隊,但我們的心仍然同在。」

李鎮赫表示與其餘八位Up10tion成員經常聯系,希望粉絲能多多支持他們。(Twitter:@UP10TION)

李鎮赫希望粉絲多多支持現於X1活動的金宇碩。(Twitter:@x1official101)

《S.O.L》共收錄三首歌,包括《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》,而主打歌《I Like That》的MV亦已在YouTube公開。

點擊觀看更多李鎮赫showcase精彩照片,以及MV圖片: