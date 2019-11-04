李鎮赫出道四年正式SOLO出道　望粉絲多多支持X1金宇碩、Up10tion

曾參演《Produce X 101》的男團Up10tion成員李鎮赫，自2015年出道四年以來，今日（4日）以SOLO歌手姿態正式推出首張個人專輯《S.O.L》，並於首爾江西區KBS Arena舉行了個人showcase，公開了新專輯三首歌《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》的舞台。

男團Up10tion成員李鎮赫自2015年出道四年以來以SOLO歌手姿態正式推出首張個人專輯《S.O.L》。（Twitter：@LJH_official）

李鎮赫在《Produce X 101》完結後被粉絲視為節目最大遺珠，不過他之後的演藝事業發展得相當順利，不但接演多檔綜藝節目，成為固定成員外，更為多個品牌拍攝廣告，成為廣告界寵兒。他坦言《Produce X 101》是自己的人生轉捩點：「自從《Produce X 101》後，我的人生好像徹底改變了。我真的可以製作自己的（個人）專輯，也從來沒有想過會拍綜藝節目。」

李鎮赫於4日舉行了個人showcase，並公開了新專輯三首歌《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》的舞台。（VLIVE截圖）

李鎮赫坦言《Produce X 101》是自己的人生轉捩點。（視覺中國）

李鎮赫表示與其餘八位Up10tion成員經常聯系，經常互相為對方打氣：「因為《Produce X 101》結束後Up10tion已經準備以8人制回歸，當時我歸隊的話就已太遲了。我和成員們相處得很好，他們都非常支持我。」另外，他亦提到現於X1活動的金宇碩：「希望大家多多支持宇碩，即使我們現時要暫時離隊，但我們的心仍然同在。」

李鎮赫表示與其餘八位Up10tion成員經常聯系，希望粉絲能多多支持他們。（Twitter：@UP10TION）

李鎮赫希望粉絲多多支持現於X1活動的金宇碩。（Twitter：@x1official101）

《S.O.L》共收錄三首歌，包括《I Like That》、《VILLEIN》及《Follow Me & You》，而主打歌《I Like That》的MV亦已在YouTube公開。

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