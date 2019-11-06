《PRODUCE X 101》安俊英PD繼續拘留　曾受經紀公司數百萬招待？

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韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》的造馬風波繼續燃燒，連帶限定男團X1的演藝路亦受到影響。昨日（5日）安俊英PD等人到首爾中央地方法院接受拘捕令實質審查後，被鎖上手扣押送至拘留所。而礙於案情重大，警方決定繼續拘留安俊英，而Starship娛樂副社長亦等人則遭禁止出境。

安俊英PD現時因涉嫌詐騙和違紀妨礙業務，而被警方拘留當中。法院部長審判員亦表示，安俊英等人的罪嫌大部分已被查出。根據昨日SBS新聞的獨家報道，當中提及安俊英等人在比賽結果被懷疑造假後，曾試圖銷毀手機短訊和相關資料。除此之外，報道更大爆安俊英曾多次在江南的娛樂場所，接受經紀公司數百萬韓元的招待。未知招待是否與《PRODUCE X 101》造馬名單有關外，亦未知警方之後會否考慮對安俊英加上瀆職罪的指控。

SBS新聞昨天大爆安俊英曾多次接受經紀公司數百萬韓元的招待。（SBS NEWS）

按圖睇有關安俊英PD報道：

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自《Produce 101》第一季起，安俊英就擔任節目的主PD。礙於《PRODUCE X 101》的所有投票數據已被掌握，警方表示之後也會對前三季及另一選秀節目《偶像學校》進行調查。《Produce》系列和《偶像學校》誕生了多隊人氣組合，包括已解散的I.O.I和Wanna One，以及仍在活動當中的IZ*ONE、X1和fromis_9。未知之後即將展開的調查，會否對活動期限未完結的組合造成影響，甚至有解散的可能呢？

X1出道未夠3個月，相信星途會大受影響。（Twitter/@x1official101）

IZ*ONE、X1等之後會點？

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