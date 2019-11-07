【牛下女高音．劇透】羅冠蘭出場　再會舊愛鍾景輝續前緣？

TVB劇集《牛下女高音》第23集就會，講到黑仔（曾偉權飾）正式和Anita（車婉婉飾）交往，相處一天後女方失望連連，正當黑仔以為就此完結，她竟願意繼續交往下去。美斯（何雁詩飾）知道黃河（蔣志光飾）破產後，跟隨他和陸同北上傾生意，期間陸同（歐瑞偉飾）還誤會她不是黃河的親生女兒。雪兒（黃心穎飾）除了簽字離婚，還辭去偵探社工作，並着手籌備她的繪本作品。她雖有雄心壯志卻又苦無靈感，請教眾長輩後似有所悟，最終決定以「他」為主角……黃河未想過謊話越滾越大，最終在合唱團眾人面前遭揭穿了，承受眾叛親離的惡果……

白校長（鍾Sir飾）舊愛，呂彩琴（羅冠蘭飾）終於出場。（劇照 / 《牛下女高音》)

逃生門：



【牛下女高音】劉溫馨自認有了解對象 呼籲男粉別心碎：都未結婚



【牛下女高音‧劇評】中佬演員刻劃昔日香港 播至中段卻偏離主題

11月7日播出的第24集就講，黃河（蔣志光飾）與眾人關係決裂，影響慈善晚會的演出，靜怡（大爆嫂）（龔慈恩飾）想出妙計迫令陸同（歐瑞偉飾）現身面對黃河。眾人聽過黃河的解釋後深受感動，為修補關係，還為黃河完成一個心願……黑仔（曾偉權飾）因一個誤會發現經常被投訴的住戶，正是當年帶領合唱團出賽的音樂老師呂彩琴（羅冠蘭飾）！他們還因這次演出，尋回另一位合唱團成員邵偉朝（小蕉），他竟是黃河推薦的理髮師。校長看到合唱團在正式的舞台上表演而感動非常，然而再見到多年沒見的呂老師，一石激起千重浪，段段往事湧現心頭。