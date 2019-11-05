【牛下女高音．劇透】黃心穎翟威廉終於離婚　竟然唔關張振朗事？

無綫電視劇《牛下女高音》上回講到雪兒（黃心穎飾）不滿Nam（張振朗飾）找Alexa（劉溫馨飾）代替自己工作，沒趣的Nam到酒吧解悶，無意中自爆與雪兒非夫妻的秘密，眾人譁然！雪兒發現Nam原來一直喜歡自己，唯有選擇逃避。Nam找到她後，自行搬到劏房暫住。眾人為黑仔（曾偉權飾）初戀之事高興，又出謀獻策，而黑仔的殷勤服務亦令張小姐（車婉婉飾）有所察覺。Alexa鼓勵Nam勇敢追求雪兒，而慣性逃避問題的雪兒，面對離婚一事尚未解決，又發現多年好友喜歡自己，頓時心煩意亂，經校長（鍾景輝飾）開導後終有所領悟。

Alexa狼吻Nam。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下一集劇情講到雪兒主動找Christine（謝芷倫飾）傾談，聽過對方剖白後決定跟子儒正式離婚。子儒（翟威廉飾）直覺離婚與Nam有關，Nam直認對雪兒有感覺，但難以成為他們婚姻破裂之原因。黑仔收到調職消息，頓感失落！與張小姐臨別在即，做了一份禮物給她作紀念，張小姐收禮後竟主動約他晚餐。黃河（蔣志光飾）疑似遇到債主，及後收到女子致電，更是心慌慌，陸同（歐瑞偉飾）見狀不禁擔心起來。然而，陸同不知女子正是黃河在加拿大回港的女兒陳美斯（何雁詩飾），更不知道黃河一直在說謊。