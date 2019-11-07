IU公開可愛童年照賀細佬生日　再一次力證天生美人胚子

韓國女歌手IU近日忙於巡迴演唱會《LOVE, POEM》，出道以來首次染紫色頭髮的她又一次成為網上熱話。雖然工作繁忙，可是IU並沒有忘記親弟弟的生日，特意在IG上傳童年照慶祝，再力證她天生美人胚子的外貌。

IU今天（7日）在IG上傳兩張童年時與弟弟的合照，並寫上「今天是親愛的弟弟生日」，慶祝親弟弟的生日。照片中的IU有愛地看着弟弟，又緊緊搭着他的膊頭，可見二人的感情自小就相當好。不過網友和粉絲的焦點當然是IU出世26年來不變的美貌！雖然IU已多次公開兒時照片，但每次有新相公開，她圓圓的大眼睛和有肉地的雙頰，都會令粉絲產生想生女兒的想法。

IU在IG上傳舊照慶祝親弟弟生日。（IG/@dlwlrma）

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IU小時候的家境並不好，因此她曾與父母及弟弟分開住過一段時間，可是二人的姐弟關係一直都非常好，甚至IU 2017年都有親身飛到美國參加弟弟的畢業禮。IU向來也非常保護家人，可是一次節目中大意公開弟弟的名字後，更令到他要轉校避開大眾的視線。不過轉到新校後，他仍然一直被追問「是否IU弟弟」。有一次弟弟終於向IU坦言不認家姐的原因，原來是擔心自己犯錯累姐姐，實在是貼心的不得了的好弟弟。

IU近日染藍色頭髮後，再換上紫色，成為網上熱話。（FB/@idolinews）