【牛下女高音．劇透】張振朗為情捨身相救　黃心穎會否接受愛意？

無綫劇集《牛下女高音》11月7日播出的第24集就講到：黃河（蔣志光飾）與眾人關係決裂，影響慈善晚會的演出，靜怡（大爆嫂）（龔慈恩飾）想出妙計迫令陸同（歐瑞偉飾）現身面對黃河。眾人聽過黃河的解釋後深受感動，為修補關係，還為黃河完成一個心願……黑仔（曾偉權飾）因一個誤會發現經常被投訴的住戶，正是當年帶領合唱團出賽的音樂老師呂彩琴（羅冠蘭飾）！他們還因這次演出，尋回另一位合唱團成員邵偉朝（小蕉），他竟是黃河推薦的理髮師。校長看到合唱團在正式的舞台上表演而感動非常，然而再見到多年沒見的呂老師，一石激起千重浪，段段往事湧現心頭。

第24集劇情：【牛下女高音．劇透】羅冠蘭出場 再會舊愛鍾景輝續前緣？

逃生門在此：

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So Sweet。（電視截圖 / 《牛下女高音》）

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周五（11/08）播出的《牛下女高音》第25集就講到，遊子（鄭敬基飾）忍不住把大爆患乳癌的事告知眾人，大家聽後心下一沉，落力為大爆（吳岱融飾）做各樣事情，重拾童年樂趣，讓獨力迎接病魔的大爆頓時充滿力量迎戰。另一邊廂靜怡（龔慈恩飾）與姊妹談起更年期跡象，不禁流露出擔心和懊惱。自雪兒（黃心穎飾）簽署離婚後，Nam（張振朗飾）不避忌向雪兒表露愛意，令她感到尷尬及不習慣。及後因一宗突發事件，Nam捨身相救雪兒，讓她不得不面對自己的感情。靜怡發現自己的身體面臨更重大的問題，跟大爆同樣陷入難以向伴侶坦白的煩惱中……