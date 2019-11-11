IZ*ONE、X1因節目造假不參加MAMA　所屬公司：部分成員希望解散

韓國MNET人氣選秀節目《Produce 101》系列造假風波持續備受關注，繼多名製作組包括安俊英PD被警方拘留並正式承認第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》的票數造假後，分別因節目而誕生的兩個限定團體IZ*ONE和X1會否因此解散亦成關注。

X1是因《Produce X 101》而誕生的限定組合。（Twitter：x1official101）

據韓國傳媒報道，有相關人士指出IZ*ONE和X1成員們的部份所屬經紀公司代表已於周日（10日）就團體解散問題作出討論，因兩個團體的形象已被冠上「造假組合」的稱號，所以支持組合解散的呼聲很高，惟最終決定落在CJ ENM手中。

限定女團IZ*ONE因《Produce 48》而出道。（Twitter：@official_IZONE）

相關人士亦指出，有部分的團體成員清楚表明「無法再繼續進行組合活動，希望解散」的立場，而有所屬公司職員透露，現時IZ*ONE成員們的情緒相當不安，而X1成員亦因惡言等飽受痛苦之中。然而，MNET方面堅稱未有討論組合解散問題：「還未有關於解散的消息，正在與IZ*ONE和X1商討今後的活動，但還沒有具體決定，正在關注調查結果。」

韓國MNET人氣選秀節目《Produce 101》系列爆出造馬醜聞，安俊英PD被警方拘留後承認第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》均有票數造假情況。（MNET）

IZ*ONE和X1現時已全面停止一切韓國國內的活動，並決定不參加MNET於12月4日在日本舉辦的MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎禮。另外，警方原訂於今日正式開記者會交代節目造假的調查結果，但因內部原因將延期至明日（12日）舉行，至於屆時會否將所有資料及排名全數公開，暫時仍是未知之數。