因節目造馬身陷解散危機　 X1大賣57萬張專輯竟然0收入？

韓國藝人多次被爆遭經紀公司抽佣、欠薪、甚至強迫履行奴隸合約等醜聞，因錢銀瓜葛引起不少涉及官司的解約風波，而最近因MNET人氣選秀節目《Produce 101》系列的造馬醜聞身陷解散危機的男團X1，今日（11日）卻被韓媒大爆，11位成員出道至今各自的所屬經紀公司竟然仍未收到任何收入

X1於今年8月尾出道，出道專輯《飛翔：Quantum Leap》大賣逾57萬張。（Twitter：@x1official101）

雖然X1出身的《Produce X 101》爆出票數造假，數名成員均由節目組內定而備受爭議，早前有韓國傳媒指X1根本仍未與CJ娛樂簽約，現時更面臨解散危機，但X1確實是人氣如日中天的團體，8月底推出的出道專輯《飛翔：Quantum Leap》不單大賣逾57萬張的佳績，橫掃多個音樂節目的1位寶座，而且11位成員出道三個月以來除了舉行大型showcase、大大小小的韓國及海外活動，理應為公司賺了不少，沒可能到目前依然零進帳！

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對於「欠薪」傳聞，CJ娛樂方面否認事件：「一般計算收入需要三個月時間，而X1於今年8月尾出道所以仍未到清算期，將計劃於本月尾支付。」