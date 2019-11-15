【牛下女高音．劇透】張振朗盡訴心中情　黃心穎卻因災難遇險？

TVB劇集《牛下女高音》上回講到離愁別緒仍縈繞着合唱團成員不散，憂鬱哥（韋家雄飾）決定帶着結他瀟洒出走，黃河（蔣志光飾）則打算回加拿大，最放心不下的是情同手足的陸同（歐瑞偉飾）。陸同及遊子（鄭敬基飾）密謀讓黃河對香港及好友們留下刻骨銘心的回憶。另外，黑仔（曾偉權飾）終排除心理障礙，向Anita（車婉婉飾）坦白說出自己的感受。另一邊廂，遊子與兒子朗（林浩文飾）再會面，朗卻反應冷淡……一年過去，離開的離開，留下的也投入各自生活中，合唱團的歌聲彷彿已成絕響。大爆（吳岱融飾）手術後正休養，可惜他的身體再次發出警告訊號，令靜怡（龔慈恩飾）憂心不已。

大爆！！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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大結局一集講到，在一年間大家的轉變不少，愛侶重聚感情再進一步，父子重逢感情重新建立，亦有人事業上有新發展。眾人突然收到靜怡短訊，原來她安排了合唱團參加國內歌唱比賽節目，完成大爆踏上真正舞台心願，眾人興奮不已。Nam（張振朗飾）看到眾人歸位，雪兒（黃心穎飾）卻未見歸期，倍感孤單。此時傳來雪兒可能遇上大型災難惡耗，頓時心慌意亂。千辛萬苦終與雪兒聯絡上，Nam將積壓已久的真情盡訴，可惜通話突然中斷……眾人北上參與演出，途中遇上阻滯……