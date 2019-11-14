【全民造星II】ViuTV「惡魔剪接」被罵　網民︰為收視抹黑一個人

有看過上一季《全民造星》的觀眾都知道節目以真人騷做賣點，除了參賽者的表演外，另一道主菜是對各個參賽者的刻劃，而今季也不例外，例如節目中播出平時小組自己的練習片段和綵排片段等，不少網民都覺得製作組是以「惡魔剪接」暴露了參賽者的缺點，再加上「旁白君」文卓森時而爆出的mean爆評語，難免令人覺得節目以放大參賽者弱點來做賣點，罔顧他們的感受。

A4組綵排時，有一段小插曲，Alton不滿。（電視截圖）

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例如上季Stanley（邱士縉）說自己是獅子座，有領導才能和好勝，但就令觀眾覺得他多藉口和主導，又例如剪接不斷重覆Alton（王智德）哭著說「尋求無悔真生活，路漫長也靜候」金句的畫面，令觀眾反感。今季的例子周三（13日）播出的一集，A4組綵排時Alton突然發火，衝到後台，原來是不滿組員Andrew經常遲到，而之前另一位比賽大熱門MC，也有被剪接不斷重覆他遲到和態度的問題等，有網民為他不值，留言說︰「呢種剪接都有人信，為咗收視可以咁樣抹黑摧毁一個人」等，惹來爭議。

網民對剪接有意見。（Youtube截圖@ViuTV）

節目監製花姐（黃慧君）回覆《香港01》記者時，表示︰「我哋冇特登突出（參賽者的缺點），我哋只係講嗰件事咋嘛，係咪大家諗多咗呢？」她又說︰「我哋都有講人哋嘅好處㗎，咁佢哋（網民）又唔講？」，以A4組的剪接為例，「譬如琴日講緊Alton嗰組唔開心，所以令到佢哋決定要努力，個重點唔係講緊遲到，重點係Alton點樣鼓勵返佢哋，因為發生咗件事，所以令Andrew改變啊嘛，個重點唔係話遲到，所以我覺得係咪大家觀眾將個重點擺錯咗，我哋都有話邊個邊個努力，點解大家唔講呢？（但就好容易引導咗觀眾去睇負面嘅嘢？）我覺得係因為觀眾永遠都係睇人哋negative嘅嘢！冇睇我哋背後正面嘅意義。」

花姐說︰「可能每次我哋都係用嗰個環境，綵排室﹑拍攝廠，但係我哋喺裏面包咗唔同人嘅故事，其實唔同人都有唔同嘅改變，唔同嘅性格，我哋每一次都會揀啲人嚟講究竟佢哋個性格係點樣。」（資料圖片）

被問到有沒有想「造」某啲參賽者的動機，花姐否認︰「冇㗎，譬如我舉例MC咁，大家都有時我『造』MC，其實我哋點解要講MC遲到，因為要睇到MC遲到跟住我哋點樣令到佢改變啊嘛。譬如嚟緊係咁鬧Aiden，其實我哋係要觀眾睇佢改變，我哋係一個心地好嘅節目嚟㗎！我哋永遠講人哋缺點，就做咗呢個節目有咩改變，你哋應該係咁樣睇個節目，而唔係『你又話佢點』，我哋都冇呢個point。」

除了Andrew外，MC給觀眾的印象也是經常遲到，不過節目也有交待到他後來已改善。（資料圖片）

至於旁白的方面，花姐講到上季其實已有人提出過，她指當時覺得︰「如果我做一個好平嘅真人騷，如果我唔mean佢哋呢，觀眾就會mean佢哋嘅，所以上一季我覺得要用觀眾嘅立場講，我mean佢哋，觀眾就會覺得『你咁衰，你mean佢哋』咁佢哋就會留口，唔會鬧得啲參賽者咁慘，所以上年個style無論我同埋旁白君，導演嘅剪接，都會好似好mean好串佢哋咁樣，但係呢個只係開頭用嚟捉到觀眾，希望觀眾留意呢個節目。」但到後期其實他們已沒有刻意再用這個方式，反而是想表達到他們的熱血和對夢想的熱誠。

花姐爆之後原來Aiden都有被他們話。（資料圖片）

至於今年的旁白方面，花姐覺得今年比起上年mean的程度，相差太遠，今年沒有特別去mean參賽者。她續說︰「如果觀眾覺得『你講嘢太mean』，咁大家係咪（應該）諗，其實呢啲只係一啲真心嘅說話嚟嘅，都唔係一啲傷害性嘅說話，我唔覺得好mean喎。」她解釋處理方法不同是因為今年跟上年的參賽者不同，上年好多參賽者都會被人以「騎呢」來形容，所以他們會用一點取笑的方式去處理，而今年的參賽者跟上年質素不同，比較認同和平均，所以她直言已不能用同一個方法，而且同樣的處理也不再新鮮。

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