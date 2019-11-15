MAMAMOO新歌華莎向酸民「吐口水」　霸氣回應機場內褲外露事件

韓國美聲女團MAMAMOO昨日（14日）帶着新專輯《reality in BLACK》回歸樂壇，4位成員Solar頌樂、玟星、輝人和華莎亦有在記者會上首度公開新歌《HIP》，反應相當不俗。其中華莎在新歌中的一段，霸氣回應機場內褲外露打扮一事，成為網上熱話。

今年8月尾，MAMAMOO華莎曾以破格的造型現身機場。當時身穿紅色短版上衣的她並沒有拉上牛仔褲的褲鏈，卻因大方露出疑似內褲褲頭而被受酸民批評。向來我行我素的華莎事後雖沒有回應，後來粉絲亦證實偶像身穿的並不是內褲，而是來自品牌Alexander Wang的貼身短褲，但依然批評不斷。而華莎終於在新歌《HIP》中通過歌詞唱出「又成了輿論My Fashion，我並不怎麼在意，只是Action」和「露出的內褲…由我來做就是HIP」，霸氣回應事件。

8月尾華莎曾以內褲外露打扮現身機場而備受批評。（mksports）

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除此之外，華莎更直接在MV的其中一幕提起機場的事件，被粉絲大讚帥氣。坐在畫面正中心的她，配合新聞報道的佈景，下方清楚可見英文字幕寫着「總統華莎在機場穿得很可笑」，以自嘲的方法高招回應酸民。而這次《HIP》新歌的編舞中，亦在華莎Solo的部分加入向觀眾吐口水的舞步，就像是非常不屑黑粉及酸民的批評一樣。

華莎以自嘲的方式，霸氣回應酸民！（MV截圖）

《HIP》回歸造型照：