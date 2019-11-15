IU反差極大竟愛吃「血腥」食物　背後原因與家人有關？

韓國人會吃生牛肉、生章魚甚至生醬蟹，就連生牛肝和生牛栢葉都吃得津津有味。不過相信見到血淋淋的生肝，不少外國人都會卻步兼「耍手擰頭」。沒想到有「國民妹妹」之稱，有着可愛外表的IU竟是生牛肝和生牛栢葉的頭號粉絲？

早在2011年，IU曾在KBS節目《大國民脫口秀-你好》中即場表演吃生牛肝和生牛栢葉，當時她一臉幸福的樣子，在不少粉絲和觀眾心中留下深刻的印象。IU把生牛肝沾上麻油後，美味地放進嘴巴的同時，主持人和部分觀眾則面有難色，不相信外表甜美的IU竟熱愛「麻甩」到不得了的驚人食物！非常興奮的IU只吃了一口就大讚牛肝新鮮，更一口接一口吃着外表血淋淋的生肝，以及極似毛巾的牛栢葉。

IU曾在節目表演吃生牛肝和生牛栢葉。（KBS截圖）

外國人難以接受生牛肝和生牛栢葉。（Naver Blog/@도배이야기）

IU即場表演吃生牛肝、生牛栢葉：

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近日節目《TMI News》再次提起IU吃生肝及生牛栢葉的畫面，又講到原來IU愛吃生肝和牛栢葉的原因大有洋蔥。由於童年時間的IU家境並不好，她與外婆生活過一段時間，因此從小開始口味也變得與老人家相似，可見奶奶對IU真的有着非常大的影響。相信看到這裡的讀者，或多或少都會好奇生肝和牛栢葉究竟有多恐怖。如果有興趣一嚐血淋淋的滋味，韓國廣藏市場及不少專售牛肉的食店都有售，歡迎讀者挑戰一下IU獨特的口味。

IU少女的外表下，相信不少粉絲都以為她愛吃甜食。（IG/@dlwlrma）