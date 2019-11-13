IU推出《You&I》後續曲　MV與李玹雨續寫二人8年後的愛情故事

韓國女歌手IU的歌曲《너랑 나（You& I）》於2011年推出時唱到紅遍全韓國，至今依然是歌迷心中的經典作品，近日IU宣布推出後續曲《시간의 바깥（Above The Time）》，不但續寫了《You & I》的故事，更特意找來了8年前的MV男主角李玹雨友情出演，預告公開後他的驚喜登場令粉絲相當驚喜。

韓國女歌手IU的歌曲《너랑 나（You& I）》於2011年推出時唱到紅遍全韓國，至今依然是歌迷心中的經典作品。（《You & I》MV截圖）

IU的新歌特意找來了8年前《You & I》的MV男主角李玹雨友情出演。（《Above The Time》預告截圖）

作為後續曲，除了找來《You & I》的作曲家外，亦沿用了8年前的MV導演操刀拍攝新歌MV。隨着MV預告釋出後，粉絲發現《Above The Time》是承接了《You & I》未完結的故事。前作《You & I》的故事以時光機為主軸，講述在鐘樓生活的IU發現沉睡不醒的李玹雨原來只能在自己成年後才會醒過來，她意外搭上一列看見未來的火車，並見到李玹雨成為了自己的男朋友，結果她為了令時間過得快一點，親自製作出一部時光機與李玹雨在未來相遇。

《You & I》講述在鐘樓生活的IU發現沉睡不醒的李玹雨原來只能在自己成年後才會醒過來，決定親自製作出一部時光機。（《You & I》MV截圖）

8年前的李玹雨相當青澀。（《You & I》MV截圖）

在《You & I》的MV中顯示，當時乘坐時光機後的IU，時光機上顯示着191231，意味着她和李玹雨去到2019年12月31日的時空。確實如MV所說，後續曲《Above The Time》於2019年推出，而且同樣有齊時鐘、火車和時光機三個元素，就連男主角都一樣是由李玹雨飾演！8年後的李玹雨成熟了不少，他在預告裏坐在修理台上修理時鐘，呼應了IU在《You & I》製作時光機的畫面，而且亦配上新歌的其中一句「我會呼喚你的名字，等我」，完美呼應了前作中的歌詞「為了讓我認出你，請大聲呼喚我的名字吧」。

在《You & I》的MV中顯示，當時乘坐時光機後的IU，時光機上顯示着191231，意味着她和李玹雨去到2019年12月31日的時空。（《You & I》MV截圖）

他在預告裏坐在修理台上修理時鐘，呼應了IU在《You & I》製作時光機的畫面。（《Above The Time》預告截圖）

（《You & I》MV截圖）

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李玹雨和IU本來就是同齡好友，拍攝《You & I》MV時二人只有18歲，而8年後的李玹雨在《Above The Time》中已經褪去當年的青澀模樣，變得相當成熟。事實上，李玹雨於去年2月自願提早入伍，直到上月19日才剛剛退伍，沒想到退伍後就恰好能趕上參與後續曲的演出為好友友情跨刀，時間配合得天衣無縫的程度令粉絲驚呼：「連入伍退伍時間都計算好了！」二人的故事究竟會如何發展令人相當期待，《Above The Time》MV將於18日正式公開。

李玹雨上月19日才剛剛退伍，就馬上參與IU新歌MV拍攝。（Instagram：@hihyunwoo）

李玹雨和IU本來就是好朋友，於1993年出生。（網上圖片）