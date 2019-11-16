李棟旭留長髮令顏值大跌？　戴米奇頭箍造型曝光嚇壞粉絲

憑韓劇《鬼怪》火紅全亞洲的38歲男藝員李棟旭，近年演藝事業發展得相當好，主演的《觸及真心》和《他人即地獄》等都大受歡迎。近日李棟旭受雜誌《GQ Korea》的邀請進行拍攝，留有一把及肩長髮的造型曝光後，竟嚇倒不少粉絲更登上微博熱搜榜。

李棟旭有着雪白的皮膚及深邃的五官，成功俘虜不少女性的心。出道20年的他嘗試過多個造型，近日更留起偶像間非常流行的狼尾頭（Wolf Cut或Mullet Hair），即髮尾比前髮長的髮型。由於狼尾頭不算容易駕馭的髮型，所以粉絲都不得不佩服李棟旭的高顏值。可是日前《GQ Korea》公開李棟旭拍攝的一組照片，當中可見穿着灰藍色西裝外套配橙色毛衣的他，竟然留有一把及肩的長髮！不過講到令粉絲最驚訝，必定是李棟旭頭上的米奇造型頭箍。

李棟旭長髮造型公開，感覺令人耳目一新！（GQ Korea）

「狼尾頭」時期的李棟旭：

+ 7 + 6 + 5

長髮配米奇耳朵的造型的照片曝光後，成為網上熱話外，反應可說是好壞半參。不少李棟旭的忠心粉絲都紛紛表示「除了長髮一切都很完美」，坦言長髮與歐巴不太適合，更有粉絲留言講到：「我要收回『歐巴想做甚麼就做甚麼』這句說話！」不過另一方面都有人大讚李棟旭的顏值，成功把令人無法理解的造型救回來，表示期待之後他會嘗試更多不同風格的造型。

李棟旭擁有高顏值，任何髮型也輕鬆消化得到。（FB/@OfficialLeeDongWook）