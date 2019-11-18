【多圖】IU驚喜公開新歌MV掃走星期一悶氣　孖李玹雨大跳探戈舞

上月IU的新碟發行計劃受好友Sulli雪莉離世事件影響，繼早前率先公開先行曲《Love Poem》後，官方亦終於宣布將於今晚公開主打歌《Blueming》MV。可是MV未出，IU中午驚喜公開《_ above the time》的MV，實在是寵粉到不得了！

單是《Blueming》預告公開後，已迅速成為網上熱話。中午時間IU在IG上傳照片並講到，要向覺得今天時間過得格外慢的粉絲送上一份禮物，驚喜宣布公開另一新歌《_ above the time》（시간의 바깥）的MV。在星期一午飯時間，向粉絲送上治療般的禮物，IU果然非常貼心。新歌雖走抒情路線亦隱約散發着聖誕節的感覺，可是IU特別在中間加插一段與李玹雨跳探戈舞的場面，又一次讓粉絲感受到偶像多樣的魅力。

IU驚喜公開《_ above the time》MV，為粉絲掃走星期一的悶氣。（MV截圖）

IU在IG宣布驚喜公開新歌！（IG/@dlwlrma）

IU《_ above the time》MV仙氣截圖：

+ 9 + 8 + 7

主打歌《Blueming》將於今晚凌晨12時正公開，預告中戴着黃色花朵髮夾的IU散發着活潑可愛的氣息。其中一句歌詞唱出「百萬朵玫瑰花，要和我一起綻放嗎？」，就像邀請粉絲與IU一同展開旅程一樣。每次音樂成績都All Kill的IU，相隔一年再以歌手身份回歸，相信粉絲和大眾都非常期待她的新作品！

IU找來8年前的MV男主角李玹雨，並一同大跳探戈舞，。（MV截圖）

主打歌《Blueming》MV將於今晚凌晨12時正公開。（MV截圖）

IU和李玹雨８年後再重遇？