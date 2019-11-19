TRCNG祐葉、泰宣提解約兼告TS娛樂虐兒　男團非人生活曝光

TS娛樂過往多次與旗下藝人爆出合約糾紛，特別是今年4月解約的Rapper兼綜藝節目常客Sleepy指控TS娛樂抽佣高達9成，平均月薪僅港幣5,000，而TS娛樂亦拖欠Sleepy寓所的水電費和租金，令Sleepy時常被斷水斷電，甚至被房東趕走。今次TRCNG同樣遇到住宿條件甚差、拖欠水電費、被剝削、遭暴力對待，甚至要求未成年成員到夜總會，網民聞言不禁咋舌。

TS娛樂過往多次與旗下藝人爆出合約糾紛，特別是今年4月解約的Rapper兼綜藝節目常客Sleepy指控TS娛樂抽佣高達9成，平均月薪僅港幣5,000，而TS娛樂亦拖欠Sleepy寓所的水電費和租金，令Sleepy時常被斷水斷電，甚至被房東趕走。今次TRCNG同樣遇到住宿條件甚差、拖欠水電費、被剝削、遭暴力對待，甚至要求未成年成員到夜總會，網民聞言不禁咋舌。

出道兩年的韓國十人男團TRCNG爆出合約風波。（視覺中國）

泰宣和祐葉向所屬公司TS娛樂提出解約，並於12日向首爾地方警署提交起訴書，要求以虐待兒童嫌疑處罰TS娛樂的朴尚賢理事和2位職員。（IG/@trcng_official）

TRCNG被公司虐待11大罪證

+ 8 + 7 + 6

TRCNG十位成員曾協議一同退出組合，後來被巨額違約金嚇窒，最終僅祐葉和泰宣提出解約。TRCNG其餘八位成員今日凌晨透過直播發表聲明，表示未來將以八人組合形式繼續活動，而TS娛樂則指虐待TRCNG是杜撰出來的新聞，對於祐葉和泰宣未經同意下，公開容易造成誤會的聊天室內容，TRCNG其餘八位成員的父母感到遺憾。