TRCNG祐葉、泰宣提解約兼告TS娛樂虐兒　男團非人生活曝光

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

TS娛樂過往多次與旗下藝人爆出合約糾紛，特別是今年4月解約的Rapper兼綜藝節目常客Sleepy指控TS娛樂抽佣高達9成，平均月薪僅港幣5,000，而TS娛樂亦拖欠Sleepy寓所的水電費和租金，令Sleepy時常被斷水斷電，甚至被房東趕走。今次TRCNG同樣遇到住宿條件甚差、拖欠水電費、被剝削、遭暴力對待，甚至要求未成年成員到夜總會，網民聞言不禁咋舌。

TS娛樂過往多次與旗下藝人爆出合約糾紛，特別是今年4月解約的Rapper兼綜藝節目常客Sleepy指控TS娛樂抽佣高達9成，平均月薪僅港幣5,000，而TS娛樂亦拖欠Sleepy寓所的水電費和租金，令Sleepy時常被斷水斷電，甚至被房東趕走。今次TRCNG同樣遇到住宿條件甚差、拖欠水電費、被剝削、遭暴力對待，甚至要求未成年成員到夜總會，網民聞言不禁咋舌。

出道兩年的韓國十人男團TRCNG爆出合約風波。（視覺中國）

泰宣和祐葉向所屬公司TS娛樂提出解約，並於12日向首爾地方警署提交起訴書，要求以虐待兒童嫌疑處罰TS娛樂的朴尚賢理事和2位職員。（IG/@trcng_official）

TRCNG被公司虐待11大罪證

+8
+7
+6

TRCNG十位成員曾協議一同退出組合，後來被巨額違約金嚇窒，最終僅祐葉和泰宣提出解約。TRCNG其餘八位成員今日凌晨透過直播發表聲明，表示未來將以八人組合形式繼續活動，而TS娛樂則指虐待TRCNG是杜撰出來的新聞，對於祐葉和泰宣未經同意下，公開容易造成誤會的聊天室內容，TRCNG其餘八位成員的父母感到遺憾。

TRCNG其餘八位成員今日凌晨透過直播發表聲明，表示未來將以八人組合形式繼續活動，似乎與祐葉和泰宣割席。（Vlive截圖）

韓國藝人Sleepy爆被TS娛樂瘋狂剝削　抽佣九成兼唔交租被房東趕走
CL@前2NE1續約兩年慘被梁鉉錫投閒置散　被傳將離開YG娛樂
《偶像學校》李海印爆參賽者沒參加海選　有fromis_9成員不願出道
2NE1同期練習生MAYDONI自爆遭YG娛樂差別對待：只重視有錢嘅人！
K-pop娛樂公司打工好地獄？　前員工千字文狂呻：想畀人剝削就做
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。