【翡翠戀人】傳12月播出意味限韓令解封？　網民指消息有漏洞　

自從限韓令後，很多中韓合作的作品，播出遙遙無期，但近日內地劇《翡翠戀人》，突然傳出在愛奇藝於12月21日播出，這齣由韓星李鍾碩及內地女星鄭爽主演，已經是2016年的作品，為何突然出現播出日期，莫非是限韓令解禁？有網民估計只是一次美麗的誤會。

《翡翠戀人》由人氣韓星李鍾碩擔任男主角。（泡劇少女微博圖片）

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內地劇《翡翠戀人》是一齣2016年中韓合拍的作品，男女主角分別是李鍾碩及鄭爽，當時李鍾碩在《W─兩個世界》人氣爆燈，而鄭爽也有一套《微微一笑很傾城》在內地為人熟悉，投資方即撮合二人開拍《翡翠戀人》，以1930年內地滇西翠城，以翡翠商界為背景，李鍾碩及鄭爽分別是兩家代表，二人是競爭對手，也是歡喜冤家，之後爆發抗日戰爭，日本打算控制滇西以籌集軍餉，這對亂世情侶要聯手對抗日軍。

由於限韓令，該劇等足3年仲未有得睇。（泡劇少女微博圖片）

不過該劇在限韓令下，到2019年仍未能播出，但近日網上流傳該劇在愛奇藝12月21日播出，令劇迷相當期待。但有網民很快已指出漏洞，指網上流傳愛奇藝的預約獲取影片動態，是設定在2016年12月21日，所以才有這個美麗的誤會，看來限韓令有排都未能解封。