韓國神秘素人IG擁百萬粉絲　剪耳下三公分短髮爆紅

韓國有不少網絡紅人或素人的粉絲追蹤量，往往甚至比起出道的歌手演員更要高。要數現時韓國男高中生間最紅的網絡紅人，相信一定要提在IG擁有超過100萬Followers的Son Hwa-min손화민（IG：hwa.min）！究竟這位從未出鏡的素人，又有甚麼過人之處呢？

早在2015年，Hwa-min憑着她清秀的五官，已在IG上小有名氣。由於當時的她並不是模特兒亦不是KOL，更不是已出道的明星藝人，因此大家都對Hwa-min的身份非常好奇，甚至她的出生年份也有1995年及1996年兩個說法。同時亦因她的身份神秘，所以在網上搜尋「Hwa-min」的話，不難見到「年齡」、「實物」及「聲音」等關鍵字。不過Hwa-min並沒有出道的想法，只是用心經營自己的IG和部落客，現時IG已累積超過100萬的粉絲，直至最近才開始接拍少量模特兒的工作。

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Hwa-min雖然只是素人，但IG上擁有100萬的Followers。（IG/@hwa_min）

「短髮女神」Hwa-min：

+ 9 + 8 + 7

Hwa-min之所有擁有高人氣，有網民分析相信她獨有空靈感就是Hwa-min最大的魅力。細看她IG的排版相當簡潔，沒有過多濾鏡的照片更突顯Hwa-min的美貌，不時都有粉絲大讚她與小狗一樣長得非常可愛。可是漂亮的外貌當然又會惹來整容的爭議，但作為素人的Hwa-min一直都沒有理會類似的批評。2018年4月Hwa-min再一次剪短髮，亦成為她爆紅的契機。長髮像鄰家少女的她，一下子剪成耳下三公分的短髮，更突顯出Hwa-min的個性外，也讓她成為了新一代「短髮女神」。

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Hwa-min成為新一代「短髮女神」，讀者更喜歡哪一個她呢？（IG/@hwa_min）

按圖睇長髮時期的Hwa-min：