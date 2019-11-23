【多圖】吳佩慈懷第4胎仍未結婚　外貌急劇老化竟關紀曉波事？

台灣女星吳佩慈，跟內地富商男友紀曉波，於2014年誕下一女後淡出幕前，5年間先後誕下3名子女，現時又懷有7個月身孕，5年抱4已是意料中事，但意想不到是紀曉波突然傳出欠債64億港元，甚至連送給吳佩慈的豪宅也要抵押，連串打擊下，一向過著養尊處優闊太生活的吳佩慈，本來外貌看不出真實年紀，卻突然急劇老化，嚇親不少網民，看來要紀曉波的經濟狀況回穩，吳佩慈才能回復青春。

吳佩慈現時懷有7個月身孕，但跟男友紀曉波仍未結婚。（吳佩慈IG圖片）

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現年41歲的九頭身台灣美女吳佩慈，先後為內地富商男友紀曉波誕下三名子女，現時又懷有7個月身孕，雖然跟男友無名無份，但吳佩慈仍過著少奶奶生活，閒時跟朋友high tea購物，早前又Po出跟友人吃魚子醬的富貴生活，雖然她已是三名小孩的母親，但外表完全看不出來，但隨著男友欠債傳聞愈演愈烈，未來的富貴生活隨時告終，吳佩慈的外貌即時有顯著改變。

吳佩慈髮線有點後移，對女士來說肯定是惡夢。（吳佩慈IG圖片）

吳佩慈高清近照：

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近日紀曉波和吳佩慈共同經營的塞班島酒店，在無預警下辭退200名台灣技師，還要求簽署自願離職書才會提供返國機票，加上有指公司近年營業額下滑，傳出至今欠債64億港元，最令人不解是雖然吳佩慈為紀曉波生兒育女，至今仍然未有名份，現時又傳出男友欠債，隨時豪門夢碎。近日有網民發現，以往是靚媽媽的吳佩慈，突然變得蒼老，外貌急劇老化，跟昔日俏麗可人的闊太樣子，判若兩人，也有網民為吳佩慈抱不平，指她生了幾名孩子，外貌難免不復少女時代，現時大肚又不能化妝，素顏下才出現疲態，跟男友是否欠債完全無關，只是大家想多了。