【逃犯條例】劉在錫節目提及雨傘運動　內地字幕組索性刪走該部份

香港反修例風波持續近4個月，一直受到世界各地關注，被各大新聞媒體報道之餘，亦成為不少電視節目的題材，韓國綜藝節目主持劉在錫和曹世鎬主持的tvN節目《You Quiz On The Block 2》就是其中之一，然而內地著名字幕組「鳳凰天使」卻將有關片段刪除，反而引起內地網民好奇。

tvN節目《You Quiz On The Block 2》由劉在錫和曹世鎬主持，兩人會街上隨意挑選路人參與問答環節，並與對方暢談日常生活。（《You Quiz On The Block 2》官網）

大學生答「頭盔」失去獎金

《You Quiz On The Block 2》為街頭遊戲問答節目，劉在錫和曹世鎬在街上隨意挑選路人參與問答環節，以獲得獎金獎品，並與對方暢談日常生活。9月17日播出的《You Quiz On The Block 2》中，劉在錫和曹世鎬在街上邀請到慶熙大學學生梁敏錫（音譯）玩問答遊戲，梁敏錫從眾多提問主題中，選擇回答與香港有關的問題。劉在錫發問：「這個物件最近在香港反修例示威中出現，被視為『反抗』的象徵物，這個物件是甚麼？」劉在錫又提示，2014年的香港示威正是以此物件命名，正確答案為「（黃色）雨傘」，而梁敏錫回答「頭盔」，與獎金失諸交臂，不過仍抽到荷葉雨傘作安慰獎，與他所回答的問題不謀而合。

劉在錫在9月17日播出的《You Quiz On The Block 2》中，向慶熙大學學生問及香港示威問題。（《You Quiz On The Block 2》畫面）

《You Quiz On The Block 2》提雨傘運動部分逐格睇

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剪走壞了事 愈禁愈想知

「鳳凰天使」向來有為內地網民提供《You Quiz On The Block 2》簡體中文字幕，不過「鳳凰天使」刪走9月17日《You Quiz On The Block 2》提及香港示威的片段，令梁敏錫沒有玩遊戲便直接跳到抽安慰獎環節，收看該集節目的內地網民均非常疑惑，想知道「鳳凰天使」刪走了甚麼問題。有看過完整節目的網民則推測「鳳凰天使」為了能通過內地網站審查和避免引起爭議，所以刪除與香港示威有關的節目內容。

「鳳凰天使」製作的簡體字幕版《You Quiz On The Block 2》刪除香港示威有關的片段，只播出學生答問題後抽禮物的環節。（《You Quiz On The Block 2》官網）

在影片網站Bilibili收看《You Quiz On The Block 2》的網民均對「鳳凰天使」刪除片段感錯愕，有人就同意字幕組做法，並稱「一個國外節娛樂節目都要來參一腳嗎」。（Bilibili畫面）

內地網民不滿韓國綜藝談政治

有內地網民不滿《You Quiz On The Block 2》提及香港示威，表示：「真的很討厭綜藝去涉及政治，你們以什麼立場來談呢」、「一個國外節娛樂節目都要來參一腳嗎」，亦有人認為「字幕組剪掉的？沒必要吧，也要聽聽別人的想法啊」，亦有網民指責劉在錫不應越線，隨即被不少韓國綜藝粉絲指責：「你有事嗎？」

有網民對《You Quiz On The Block 2》提及香港示威感到不滿，並稱「真的很討厭綜藝去涉及政治，你們以什麼立場來談呢」。（Bilibili畫面）

內地網民究竟點睇？