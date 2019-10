【逃犯條例】劉在錫節目提及雨傘運動　內地字幕組索性刪走該部份

香港反修例風波持續近4個月,一直受到世界各地關注,被各大新聞媒體報道之餘,亦成為不少電視節目的題材,韓國綜藝節目主持劉在錫和曹世鎬主持的tvN節目《You Quiz On The Block 2》就是其中之一,然而內地著名字幕組「鳳凰天使」卻將有關片段刪除,反而引起內地網民好奇。

tvN節目《You Quiz On The Block 2》由劉在錫和曹世鎬主持,兩人會街上隨意挑選路人參與問答環節,並與對方暢談日常生活。(《You Quiz On The Block 2》官網)

大學生答「頭盔」失去獎金

《You Quiz On The Block 2》為街頭遊戲問答節目,劉在錫和曹世鎬在街上隨意挑選路人參與問答環節,以獲得獎金獎品,並與對方暢談日常生活。9月17日播出的《You Quiz On The Block 2》中,劉在錫和曹世鎬在街上邀請到慶熙大學學生梁敏錫(音譯)玩問答遊戲,梁敏錫從眾多提問主題中,選擇回答與香港有關的問題。劉在錫發問:「這個物件最近在香港反修例示威中出現,被視為『反抗』的象徵物,這個物件是甚麼?」劉在錫又提示,2014年的香港示威正是以此物件命名,正確答案為「(黃色)雨傘」,而梁敏錫回答「頭盔」,與獎金失諸交臂,不過仍抽到荷葉雨傘作安慰獎,與他所回答的問題不謀而合。

劉在錫在9月17日播出的《You Quiz On The Block 2》中,向慶熙大學學生問及香港示威問題。(《You Quiz On The Block 2》畫面)

《You Quiz On The Block 2》提雨傘運動部分逐格睇

剪走壞了事 愈禁愈想知

「鳳凰天使」向來有為內地網民提供《You Quiz On The Block 2》簡體中文字幕,不過「鳳凰天使」刪走9月17日《You Quiz On The Block 2》提及香港示威的片段,令梁敏錫沒有玩遊戲便直接跳到抽安慰獎環節,收看該集節目的內地網民均非常疑惑,想知道「鳳凰天使」刪走了甚麼問題。有看過完整節目的網民則推測「鳳凰天使」為了能通過內地網站審查和避免引起爭議,所以刪除與香港示威有關的節目內容。

「鳳凰天使」製作的簡體字幕版《You Quiz On The Block 2》刪除香港示威有關的片段,只播出學生答問題後抽禮物的環節。(《You Quiz On The Block 2》官網)

在影片網站Bilibili收看《You Quiz On The Block 2》的網民均對「鳳凰天使」刪除片段感錯愕,有人就同意字幕組做法,並稱「一個國外節娛樂節目都要來參一腳嗎」。(Bilibili畫面)

內地網民不滿韓國綜藝談政治

有內地網民不滿《You Quiz On The Block 2》提及香港示威,表示:「真的很討厭綜藝去涉及政治,你們以什麼立場來談呢」、「一個國外節娛樂節目都要來參一腳嗎」,亦有人認為「字幕組剪掉的?沒必要吧,也要聽聽別人的想法啊」,亦有網民指責劉在錫不應越線,隨即被不少韓國綜藝粉絲指責:「你有事嗎?」

有網民對《You Quiz On The Block 2》提及香港示威感到不滿,並稱「真的很討厭綜藝去涉及政治,你們以什麼立場來談呢」。(Bilibili畫面)

