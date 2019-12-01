IU強忍好友具荷拉離世傷痛　台北個唱以甩咳中文賣萌冧Fans

韓國小天后IU李知恩昨晚在台北林口體育館開唱。IU上次來台演出是在南港展覽館，這次場地再升級，兩場1.5萬張門票照樣秒殺，讓IU直讚「心情很好」、「我很幸福」。她認真準備了中文與台灣歌迷互動，沒想到提詞機臨時失靈，令IU大為苦惱：「為什麼沒有呢？好像出錯了。」但等她問完依舊沒顯示，IU只好嬌嗔：「唉呦！（中文）跑哪去了啊？」

IU全新巡演「LOVE,POEM」11月從韓國開鑼，卻在首爾場演出時接獲好友具荷拉過世的噩耗，讓她大受打擊，強顏歡笑請Fans幫忙一起唱。台北是IU海外演出首站，她暫時放下好友雪莉、具荷拉過世陰霾，在台北睡得香甜，整體狀況極佳。IU打趣考慮搬來台北，麻煩Fans推薦她適合的公寓。因為提詞機失靈，她的中文惟有即學即用，請Fans教她說「睡得很甜」。

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昨晚IU準備了多首新歌搭配之前的作品穿插演唱，卻坦言有點擔心，不確定台灣Fans有沒有聽過，「如果覺得無聊的話，可以稍微睡一下也沒關係的。」IU從過往演出經驗中，掌握台灣歌迷喜好，發現台粉對歌曲的好惡反應明顯。此時提詞機終於派上用場，讓她順利用中文說出：「對不起我不會說中文，我要喝水。」

IU看到Fans在「Meaning of You」中舉起藍色氣球應援，開心地用中文稱讚「你們真棒」，猛問是誰想出這麼可愛的點子。IU很快就估中Fans是趁她換衫的時候猛吹氣球，想到全場七千多人狂吹氣球的畫面就覺得可愛。IU也稱讚台灣粉絲接唱非常厲害，跟她默契十足。

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