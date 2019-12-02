【爸爸去哪兒】肥妹仔王詩齡長大了　散發少女味神似日本當紅女星

內地親子真人騷《爸爸去哪兒》，小朋友跟明星爸爸一起到農村生活，由萬千寵愛變成要捱苦日子，節目中幾位童星相繼跑出，而李湘女兒王詩齡，當年臉圓圓十分可愛，之後更拍過不少廣告及電影，眨下眼小女孩已經10歲，長得亭亭玉立，散發出少女美態，而近日她拍攝廣告的現場情況曝光，王詩齡竟然帶有日本當紅女星的影子，前途無限。

王詩齡拍攝內地節目《爸爸去哪兒》為人熟悉，之後更當上童星。（王詩齡微博圖片）

+ 9 + 8 + 7

2013年內地節目《爸爸去哪兒》，第一季參加拍攝的星二代，包括林志穎兒子Kimi、李湘女兒王詩齡、張亮兒子天天、郭濤兒子石頭及田亮女兒Cindy，小朋友到農村生活，跟以往吃好住豪的少爺千金生涯，形成了強烈對比，而節目中幾位天真無邪的童星，人氣急升，隨即拍下不少廣告及電影，尤其是王詩齡，媽媽李湘是內地著名主持人，在媽媽穿針引線下，王詩齡5歲已獲邀到巴黎出席時裝騷，更是內地年紀最幼小的嘉賓，十分巴閉。

王詩齡小時候肥嘟嘟十分可愛，拍過不少廣告。（王詩齡微博圖片）

+ 11 + 10 + 9

李湘對女兒入行顯得十分支持，王詩齡早於2015年跟周潤發合作《澳門風雲2》，翌年再拍攝吳鎮宇、楊千嬅的《寶貝當家》，轉眼間王詩齡已經10歲，昔日圓碌碌的小女孩，現時長成另一個模樣，而近日她拍攝廣告的畫面曝光，父母王岳倫及李湘坐在片場的椅子上監場，當日王詩齡紮著哪吒頭，內裡是粉紅襯衣，外加運動外套，雖然睇落有點偏肥，但動作十分靈活，更有著日本當紅女星渡邊直美的神態，假以時日，王詩齡在內地娛圈定能闖出一番事業，只是未必是美女角色，當女諧星一樣可以出人頭地。