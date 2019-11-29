【多圖】高危真人騷搵命博搶收視　全裸男女困荒島最重口味

台灣藝人高以翔錄製浙江衛視節目《追我吧》時，不幸猝逝，其後揭發該節目駭人內幕，節目設置的關卡難度，其實力需求等於軍隊的特戰部隊，實屬高危節目。其實電視節目為求收視，不少求生真人騷都暗藏風險，觀眾睇得過癮，參賽者卻隨時出事，以下為大家帶來全球5大高危真人騷，內容相當震驚。

第5位

《人在野名人版》(Running Wild with Bear Grylls)

前英國空勤特種部隊，求生專家Bear Grylls最為人熟悉的節目《人在野》，由他親身上陣挑戰各種極地，尋求生存之道。至於他另一個節目《人在野名人版》(Running Wild with Bear Grylls)，顧名思義就要帶名人去到荒野求生，最著名的有前美國總統奧巴馬，二人一起吃野果及三文魚，體驗野外生活，Bear Grylls以往經常有危險鏡頭，又要生劏鱷魚，但該集拍攝時奧巴馬仍未卸任，所以在現場有50名保鏢，上空有直昇機監視，而且現場還有狙擊手，任何風吹草動，肯定是格殺勿論，所以高危度只排第5位。

求生專家Bear Grylls拍過不少《人在野》系列。（Youtube影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

第4位

《生還者》(Survivor)

超級長壽的求生真人騷，至今已拍攝了34季，參賽者要在荒島或森林之中，以有限工具求生，由尋找食物、生火以至住處也要自己想辦法，而最終勝出者有100萬美金，雖然在荒島生存十分危險，但也有緊急求救措施，試過有參賽者被毒蛇咬中受傷，即由直昇機送到醫院，外國真人騷安全意識比起內地確是差天共地。

《生還者》最勁優勝者，雖然輸了卻贏得美人歸。（Youtube影片截圖）

第3位

《我是名人…讓我離開這裡》(I'm a Celebrity)

跟其他荒島求生節目大同小異，最特別又最噁心的地方，卻是每一季都玩蟲，最新一季要參賽者含著不同種類，活生生的動物或昆蟲，限時60秒，過程極度核突，節目又試過用透明的頭盔，倒入大量的蛆蟲、蟑螂、蜘蛛，參賽者仲要一邊忍耐一邊答問題，絕對是重口味女選。

玩蟲未必危險，但好核突。（Youtube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

第2位

《挑戰求生輪盤》(The Wheel)

Discovery頻道的的求生節目，由6位素人參賽，有基本的求生裝備包，之後要自己搵食求生，節目最特別是參賽者不會待在同一地方，當輪盤轉動，各人又要面對新的極地，節目中出現過的危險生物，包括有鱷魚、食人魚、電鰻等，要同各種高危生物爭食，甚至將對方當作食物，聽到都覺得驚。

參賽者要面對六個危險極地。（Youtube影片截圖）

+ 3 + 2

第1位

《亞當尋找夏娃》(Adam looking for eva)

相親節目的荒島版，節目名稱已經露出端倪，節目安排一男一女(亞當及夏娃)，在荒島的兩端開始，讓他們邂逅及發展成戀人，節目最特別是男女也是一絲不掛，要一起找食物，一起完成節目組安排的任務，另外，節目會有另一名亞當或夏娃加入戰團，兩男一女或者兩女一男，如此組合在荒島相處隨時出事，分分鐘搞出人命。

全裸男女被困荒島，其實最易出事。（Youtube影片截圖）