蕭敬騰隱藏技能比歌藝更迷人　剪出夢幻瀏海堪稱髮型界神之手

台灣天王蕭敬騰不但是神級歌手，當主持人、拍電影也有一手，但原來多才多藝的他，還有一個隱藏技能，同時亦是他的喜好之一，就是親自操刀剪頭髮。不過普通人當然不值得天王出手，但近日他親自幫一名少女剪出夢幻瀏海，隨即獲網民激讚，究竟哪一位幸運兒得到蕭敬騰出手，下文為大家揭曉。

蕭敬騰不但唱功了得，還會演戲及當主持，原來還有隱藏技能。（蕭敬騰IG圖片）

蕭敬騰曾經留有一頭瀟灑長髮，但原來有型有款的代價，是每日早晚共花5小時弄頭及化妝，相當費時及麻煩，所以他在2014年的新專輯《The Song》，特意換上短髮造型，更由蕭敬騰親自出手自己剪掉長髮，而他曾透露自少愛美，所以由剪髮、染髮以至修眉，很多時候也是他親自動手，久而久之，他竟然練得專業髮型師的手藝，就算不當歌手，也有一門搵食技能，而蕭敬騰更不時找機會展示身手，曾經貪玩地親手剪了跟賈靜雯女兒「Bo妞」一樣的髮型，讓人笑到現腹肌。

蕭敬騰擁有專業髮型師的手藝，卻不是普通人值得他出手。（小禎IG圖片）

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近日她再次出手，幫台灣女星胡盈禎(小禎)的女兒Emma剪頭髮，小禎在Instagram講述事情始末，原來Emma說自己瀏海太長，叫小禎幫她修剪一下，但小禎卻怕剪得不好，剛巧蕭敬騰的經理人在旁，就說可找蕭敬騰幫忙，結果蕭敬騰當真化身髮型師，一臉認真地幫Emma剪出夢幻般的空氣瀏海，而小禎Po出女兒相片，網民紛紛大讚好看，還說希望可以預約蕭敬騰剪頭髮，不過這些機會不是人人可以擁有，讓人又羨又妒。