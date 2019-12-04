前Wanna One姜丹尼爾確診抑鬱症停行程　深夜發文：希望誰能救我

由SHINee鐘鉉到近期Sulli雪莉、前KARA具荷拉和車璌河，接二連三有韓國年輕偶像疑因抑鬱症而離開人世，因而再一次在韓國社會引起關注。而Wanna One出身的姜丹尼爾亦確診抑鬱症，公司宣布所有演藝活動將由今天（4日）起緊急暫停，他昨晚凌晨的發文亦讓粉絲非常心痛。

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

姜丹尼爾深夜發文求救，令粉絲非常擔心。（IG/@daniel.k.here）

向來表現開朗，看似相當堅強的姜丹尼爾昨夜凌晨突然在官方俱樂部上，一連發文三次。他講到「真的太累了」、「希望誰來救救我」及「我珍惜的粉絲被嘲笑，我的家人替我挨罵，不知道何來開始，喜歡我變成一種罪」等，字裡行間都能感受到充斥着負面情緒。其中姜丹尼爾提及到每一天都生活在惡言中，對於大眾通過扭曲的傳言去評論他的人生，他坦言因為忍耐太多而覺得十分疲累。眼見偶像突然在網上大吐苦水，粉絲可說是擔心了足足一整晚，他亦宣布取消今早的音樂節目錄影。

按圖睇姜丹尼爾深夜發文：

+ 9 + 8 + 7

姜丹尼爾健康亮紅燈，今早所屬公司KONNECT娛樂發聲明指，姜丹尼爾今年上半年確診抑鬱症及恐慌障礙，一直有進行藥物及心理治療，並盡最大的努力繼續進行活動。可是最近姜丹尼爾的情況轉差，在首先考慮藝人的健康及安全之下，不得而要取消今早的《Show Champion》錄影，坦言之後的新碟宣傳活動也很難正常繼續。自Wanna One解散後，姜丹尼爾與前公司LM娛樂捲入長達近半年的合約糾紛，其後又被爆出與TWICE志效的戀情，已受到不少惡言攻擊。最近他憑新歌《TOUCHIN`》獲得音樂節目一位後，又被網民批評造假，相信在多重打撃下，姜丹尼爾才會在網上放負。

姜丹尼爾日前獲得音樂節目一位後，又被批評造假。（Twitter/@danielk_konnect）