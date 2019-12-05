【多圖】張震體重急劇下降變骷髏　嚇親粉絲原來背後有重大原因

台灣男星張震近日出席MAMA頒獎禮，其時尚感讓他成為韓國網民熱搜，但對於熟悉張震的粉絲，卻被他瘦了幾個碼的身材而大吃一驚，再加上當天張震是光頭Look頭戴黑色禮帽，隨即被誤會是身體出現毛病，究竟本已偏瘦的張震，為何突然體重再下降10kg？下文為大家揭曉。

張震出席MAMA頒獎禮，光頭暴瘦令人擔心他的健康。（視覺中國）

台灣型男張震本地觀眾絕不陌生，尤其是《臥虎藏龍》、《一代宗師》等國際大片，相信大部分港人也曾經看過，雖然張震外觀上體形偏瘦，但其實他屬於鋼條型的隱藏肌肉，而在拍攝《一代宗師》時更苦練八極拳，所以張震絕非是孱弱的小生，但近日他在MAMA頒獎禮亮相，一身黑色西裝，頭戴禮帽，充滿時尚感，以往留了鬍子的他，當天卻是剃了光頭，沒有半點鬍子，而且瘦得像骷髏頭，嚇得人以為他患病，原來只是一個美麗的誤會，粉絲不用擔心。

張震為演出檢察官角色，減去了10kg體重。（視覺中國）

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張震一向在影壇發展，今年卻破天荒拍攝內地劇《宸汐緣》，可惜收視不似預期，還是拍電影才是他的強項，近日他正籌備拍攝《紅衣小女孩》導演程偉豪的新作，張震飾演一名檢察官，而且為角色減肥10kg，由於張震本身也只是65kg，所以減磅後感覺暴瘦了幾個碼，其實他以往拍攝電影《無問西東》，亦曾經試過為部戲減磅，可說是為藝術犧牲的專業演員。

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