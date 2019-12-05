【爸爸去哪兒】林志穎仔仔Kimi逆天長腿　全靠有個190cm高外公　

台灣不老男神林志穎，出道27年，外貌仍是仿如30出頭，完全看不出真實年齡，但靚仔帥氣的他，卻有著不夠高的缺點，官方公布他身高172cm，但最神奇是遺傳了他靚仔基因的仔仔Kimi，反而有逆天長腿，父子並列站在一起，只得10歲的Kimi已高過父親膊頭，原來全靠另一個男人的優良基因，下文為大家揭曉Kimi的身高之謎。

林志穎和仔仔Kimi曾一起拍攝《爸爸去哪兒》。（網上圖片）

於2013年播出的內地親子真人騷《爸爸去哪兒》，由幾位明星父子或父女一起體驗農村生活，而最令人印象深刻的父子，必定非林志穎及仔仔Kimi莫屬，林志穎固然屬於靚仔帥哥，而且外形不老，仿如吃了防腐劑，而仔仔Kimi齊陰冬菇頭，樣子天真可愛，在節目中最為搶鏡，作為童星肯定大有前途，但林志穎卻未有讓仔仔入行，隨著Kimi年齡漸長，連正面照片也未有放上Instagram、Facebook，反而Kimi的兩位弟弟，卻不時見到他們跟父母的合照。

Kimi樣子精靈可愛，但卻未有向童星發展。（網上圖片）

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轉眼間Kimi已經10歲，愈大愈似父親，也是靚仔一名，但最神奇是Kimi竟然擁有男神長腿，小小年紀已經高過父親肩膀，雖然林志穎只得172cm身高，但他太太陳若儀卻有174cm高，而外父更加厲害，不但擁有190cm身高，外貌被指是金城武跟吳彥祖混合體，Kimi集家族成員優良基因於一身，而且他仍在發育階段，繼續長高下去，假以時日，又是一名高大靚仔的萬人迷。

林志穎太太陳若儀也是大美人，看不出已是三子之母。（陳若儀IG圖片）

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