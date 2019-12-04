【多圖】台美女網紅真空逛街做GYM　實測途人反應最留意地方？

台灣美女網紅「一隻阿圓」，不時拍片探討女生的內心世界，甚受網民喜愛追捧，近日她拍片題材是「女生一定要穿內衣？」，阿圓認為穿內衣是女性的自由選擇，不應該受到其他人的影響，所以她嘗試不穿內衣，甚至沒有用乳貼，只是穿上便服逛街，實測途人的反應。得出結果卻是相當出人意表。

台灣網紅阿圓實測不穿內衣逛街，途人的真實反應。（一隻阿圓Youtube影片截圖）

阿圓拍片前講述自己首次穿上內衣的時期及經過，原來是國小二、三年級的時候，被一名男生笑她未有穿內衣，令她十分尷尬，之後在媽媽陪同下購買內衣。她說現時回到家裡，首先是會脫掉內衣，因為真的很不舒服，感到太束縛了，她表示女性需要穿上內衣，是社會灌輸給女生的一個標準，要將性徵遮蓋起來，像女生不穿內衣就是不好事情，所以他拍片進行實驗，實測自己不穿內衣逛街途人的反應。

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阿圓不時拍片，探討女生關心的話題。（阿圓IG圖片）

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首先阿圓要挑戰不穿內衣，亦不用乳貼去健身室做運動，之後她換上便服，同樣是不穿內衣，她去到台北捷運站，才發現其實是沒有人刻意去看她，大家只是專注於玩手機，只是她自己覺得尷尬而已，其後她回家換上另一套便服，更能突顯她的身材，再到人多的地方閒逛，確實沒有人會盯著她看，她最後的結論是「過不去的那關，其實是自己那關，不要讓旁人的眼光，去決定自己選擇的權利」，阿圓的實測為不少女生帶來鼓舞作用。

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