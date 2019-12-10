【全民造星II．專訪】會同Fans拍拖？　MC、Phoebus想法截然不同

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》的十強已經誕生，決賽亦將會於本月15日舉行。相信觀眾們都有自己的心水冠軍人馬，《香港01》記者就邀請了當中幾個熱門和高人氣的參賽者——MC（張天賦）﹑Phoebus（吳啟洋）﹑Oscar（李祉均）和George（歐鎮灝）賽前接受專訪，除了跟他們玩熱身遊戲外，也大談他們自己的感受，讓大家在比賽前了解他們更多！ 撰文：李婉文 攝影︰梁碧玲 短片︰詹郭敏﹑呂榮棟 剪接︰呂志豪

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四名參賽者（左起︰Oscar﹑Phoebus﹑MC﹑George）各自擁有好多粉絲，想必是他們參加《造星》的收穫。（梁碧玲攝）

《全民造星II》話題性十足，皆因是以真人騷做賣點，有99位參賽者，自然有不少傳聞，先讓他們回應一下種種傳聞！

MC好囂張？其他參賽者不喜歡MC？

節目交代過MC有遲到的壞習慣，而且剪接給人的感覺總是令觀眾覺得他態度不好，故他有好多粉絲的同時，網上也有大量對他的負評，對此，他表示︰「我承認我因為某一啲對人嘅態度係令到人哋有唔開心嘅感受，因為好多時候我講嘢係唔經大腦。」這樣就令很多人覺得他沒有禮貌，或者處事未夠成熟，他慶幸身邊還是有了解他的人，例如B4組的兄弟（June、Eagle、Justin和Jer@MIRROR）願意包容他。

A2組的Idea被姜濤阻止？以致未能有突破？

曾屬A2組（成員︰Phoebus、Angus、Cotton、Hugo、姜濤@MIRROR）的Phoebus就為姜濤澄清，「姜濤都會將就大家，始終佢玩過，佢會有佢嘅經驗，佢都會分享佢意見。」他也表示因為A2組每個人的定位都不同，要想一個大家都合適的表演是有難度，「冇一個係話唔得而唔做，所以姜濤真係冇Ban晒啲Idea！」

Phoebus的A2組有上屆冠軍姜濤加持，但卻被外界批評他們的表演沒有新意。（資料圖片）

四個參賽者各有自己的風格，難怪可以俘虜不少粉絲的心。（梁碧玲攝）

花姐偏心MIRROR？ 點解有參賽者鏡頭特別多？

不少觀眾質疑節目組加入MIRROR的決定，覺得對新一季的參賽者不公平，節目監製花姐（黃慧君）另一個身份是MIRROR的經理人，身份上可能有尷尬或衝突，所以有人會擔心花姐會偏心MIRROR。另外，有網民會留意到為什麼某幾個參賽者特別多鏡頭，或者表現平平卻入圍，質疑有內幕。四個參賽者都有不同的看法，Oscar說︰「我覺得你有能力嘅，佢偏心都唔會阻到你贏，我冇特別在意呢件事，做好自己。」MC就覺得其實自己跟花姐的接觸不算多，而且鏡頭多不多不是全然由花姐決定，他補充︰「偏唔偏心可能係關於公唔公平，暫時嚟講我覺得冇唔公平嘅嘢，但係你問我佢係咪偏心，我覺得佢偏心㗎，但係佢對我同對其他參賽者，佢係希望我做得更多，每一次都會俾佢鬧到七彩。」在旁的Phoebus就說其實花姐對個個都一樣，做得不好都是會罵！

Phoebus的偶像是羅志祥，偏偏與上屆冠軍姜濤的偶像一樣，他笑言︰「我唔係因為佢（姜濤）我先鍾意羅志祥，我熟悉嘅程度唔會比佢少。我好擔心人哋覺得我係抄佢，點解唔可以有同一個Idol！」（梁碧玲攝）

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George被網民攻擊要澄清！ Phoebus說話太官腔慘成「隱形人」

另外的Phoebus和George，有人覺得他們是被偏心的一群，George更因此成為網民攻擊的對象，他揚言要澄清一下，他表示︰「講真其實我同花姐傾廿句偈都唔知有冇，有時我覺得鏡頭多就唔代表花姐偏心我，好多時鏡頭都冇展現出我係一個點樣嘅人。」網民對他的留言好狠，他又受得住嗎？「冇話頂唔頂得順嘅，好睇自己點樣去過濾，我有時會自嘲，我覺得你太過Care一啲負評嘅時候，反而影響你自己。」Phoebus就帶出另一個看法，他覺得看電視時Oscar有較多的鏡頭，自己卻比較「隱形」，好像經常都找不到自己，所以是否單單因為多鏡頭就是被偏心？他說︰「其實可能係嗰個人佢識Catch鏡頭，佢講咗啲嘢方便剪接。」他同時直認自己說話好官腔，「原來講某啲嘢或者做多啲嘢可能有時會多啲鏡頭，呢樣嘢唔係一個錯嘅事，我開頭會覺得點解要咁樣去搶鏡頭啫，我就係乜都唔做，我唔會理呢樣嘢，所以連剪嘅機會都冇，可能我講嘢比較官腔，ViuTV覺得冇乜爆點。」

Oscar喜歡天后容祖兒，曾因看過她某一次的演唱會，勾起他對表演的熱誠，他覺得對方唱歌好聽，跳舞又厲害，所以非常值得學習。（梁碧玲攝）

他們的感情世界 跟粉絲有可能發展嗎？

粉絲關心的除了他們的表演和才華，可能也想知他們的感情生活，MC從一開始就不介意大家知道他有女朋友，他說︰「我必須要對佢哋（粉絲）坦白嘅，我冇理由話我冇女朋友，咁我對唔住嗰個就係我女朋友，同埋粉絲鍾意我嘅未必一定係我（有）冇女朋友，我覺得佢哋鍾意我嘅應該係呢樣嘢以外嘅嘢，甚至如果佢哋鍾意我可能會鍾意埋我女朋友𠻹！」

有粉絲會幻想跟偶像拍拖，那麼有機會將會成為偶像的他們，如果遇到一個喜歡的人，會否因為對方是粉絲而拒絕對方？Phoebus和George都覺得粉絲跟偶像要有適當的距離，George指粉絲喜歡偶像是因為距離感，當距離失去，知道對方的缺點時，就可能會幻想破滅。Oscar也覺得︰「冇咁易發生㗎，而且唔係一件好事。」MC就有一個不同的答案，他覺得要確定是一段健康的關係才會想，「我嘅答案係我會，但我必須要確定呢一段係一段健康嘅狀態，對我嘅形象冇受損，唔會對觀眾帶嚟負面嘅影響。」

George就喜歡周湯豪，他覺得香港樂壇少有這一類的歌手，「我知自己Rap嘅能力未必去到呢個Level，但我都好想模仿住佢呢條路。」（梁碧玲攝）

參賽失去什麼？ MC感性談家人

短短幾個月從素人，到擁有自己的粉絲，有人應援，當中有得當然也有失，得的相信都是帶給他們有更多人認識的機會，但失的方面，MC的感受較深，因為他的父親患病，在比賽期間更離開了他，他緩緩的說︰「最唔開心嘅係，會少咗好多時間陪佢（爸爸），因為要練習，或者可能已經好攰，第二日唔得閒陪佢，會損失咗好多同佢相處嘅時間，特別係佢喺呢個咁艱難嘅時間，都未必可以陪到佢。（佢之前有冇鼓勵你？）其實我爹哋好鼓勵我，即使佢好辛苦佢都會同我講佢搞得掂，多謝佢支持。」MC說的時候也充滿感觸。

而周杰倫就是MC從小到大的偶像，「佢能夠自己寫嘢﹑自己作嘢，跟住再用自己嘅作品去搵錢，呢個係我希望達到嘅成就，因為要去到呢個位你必須對音樂要有唔少嘅認識，咁你先至可以去到嗰個境界。」（梁碧玲攝）

比賽完結後的路 入MIRROR？簽ViuTV？

至於外界對於他們比賽後的去向有不同的揣測，事關上季結束後，12個參賽者就組MIRROR立即出道，所以粉絲們關心他們會否加入MIRROR或是簽ViuTV？他們都異口同聲表示想出道，但去向如何就未知。被問到會否想加入ViuTV，Oscar坦言︰「真係唔知，唔係我話事！」MC就希望除了唱歌外，也想接觸演戲和綜藝，也希望可以改善自己的壞習慣和態度。George也想出道，但覺得不是短時間內，希望完了比賽後，好好裝備自己，他給人的感覺有點像男團團員，問到他會否想加入MIRROR？他答︰「咁都要睇Viu肯唔肯要我嘅，一個魔音嘅人入咗MIRROR，咪會拉低晒成個質素，我覺得隨緣啦，如果有機會咁緊係想。」Phoebus也希望可以有更多工作機會，做一個全方位的藝人也是他的目標。

期待之後看到他們的表演！（梁碧玲攝）

MIRROR的出現為樂壇帶來新氣象和為歌迷帶來新感覺。（資料圖片）

娛樂圈需要新血加入才能為觀眾帶來新鮮感，上季的《全民造星》捧紅了組合MIRROR和ERROR，而上季其他參賽者也因此有不同的工作機會，所以就算沒有入十強或沒有勝出，也可能會在其他的平台見到他們的出現，這是一個良好的現象。這季的十強即將面對的決賽，其實就像是一個畢業禮一樣，可能節目完結了，才是他們的演藝路上的真正開始。

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