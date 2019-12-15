【全民造星II】霍汶希特意回港做評判　推薦Phoebus：我幾鍾意佢

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》周日（15日）舉行決賽，十強參賽者將會爭取冠軍。判評團之一的英皇娛樂「金牌經理人」霍汶希（Mani）接受《香港01》記者訪問時表示自己有看節目，但不是集集追。

作為英皇的代表出現在ViuTV，觀眾可能會覺得有驚喜，Mani表示：「所以頭先記者朋友同我講會唔會嚟搶人，見到好嘅人就畀低啲分佢，等佢當選唔到，然後我就自己簽咗佢，咁我話都係一個好辦法，但係我哋要公道啲嘅，不能夠咁樣嘅，因為如果佢值得攞獎嘅話，佢係應該攞獎。」

Mani透露自己特意從外地飛回港擔任評判。（陳志嵐攝）

Mani表示答應做判評是想支持一下《全民造星》，「因為香港係有好多有才華嘅人，我對於每一個有潛質嘅人我都好有興趣！所以今次我希望喺呢個平台度搵到我自己覺得係可以成為下一個巨星嘅人。」被問到對那個參賽者有興趣，想「搶」他們，Mani就指還未真正看到他們的表現。談到對熱門MC（張天賦）和Phoebus（吳啓洋）的看法，Mani說：「我見過Phoebus之前，佢嗰時做model嘅時候見過，我都幾鍾意佢嘅，但係MC我就未真真正正見過佢，咁所以我唯有推薦Phoebus畀你先啊！」