【全民造星II】Tank火辣曬肌撫摸女友　林珊珊：好期待你把聲！

ViuTV大型選秀真人騷《全民造星II》今晚（15日）舉行總決賽，終極10強吳啟洋（Phoebus）、李祉均（Oscar Li）、曾比特（Mike）、張天灝（MC）、梁德忠（Tank）、范卓言（JJ）、阮頌揚（Brian）、歐鎮灝（George）、丘凱雄（Hugo）和陳樂（Tank）力爭冠軍寶座，其中Tank的火辣跳舞表演令全場氣氛瘋狂升溫！

ViuTV大型選秀真人騷《全民造星II》今晚舉行總決賽，Tank的火辣跳舞表演令全場氣氛瘋狂升溫！（《全民造星II》畫面）

繼專業大獎之後，Tank再次聯同女友方方上台共舞，Tank不只脫衣騷腹肌和在身上淋水，又不斷做出性感舞步，更一度觸碰女方的胸部，讓觀眾和台下評判看得臉紅耳赤，表演後主持強尼不禁直言：「以館場館熄咗冷氣，睇到我非常之熱。」評判之一珊珊亦表示：「好期待聽到你把聲，睇到你個body，你條紅底，但未聽到你把聲！」不過Tank一向以五音不全見稱，或許為免林珊珊期望過高，強尼坦言：「我覺得齋睇body已經夠啦！」

Tank再次與女友方方共舞。（《全民造星II》畫面）

Tank與方方在台上火辣表演，看得全場熱血沸騰。《全民造星II》畫面）

Tank還大曬肌肉。（《全民造星II》畫面）