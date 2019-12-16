【高以翔追思會】女友Bella特染紫髮送別愛郎　背後隱藏感人原因

台灣藝人高以翔原本在錄完浙江衛視《追我吧》節目後，安排了「重要的晚餐」，打算向交往3年的女友Bella求婚，但在求婚前一天（11月27日）不幸猝逝，無奈一切造化弄人，從此天人永隔。 Bella在第一時間一路追隨，穿和高以翔同款的黑外套、戴着高的尾戒，更於告別式之前，悄悄改變過去褐色髮，染了一頭暗紫色頭髮，其實這顏色正是高以翔喜歡的NBA湖人隊象徵色。

高以翔猝逝後，女友Bella當天即飛去寧波，一路跟隨到杭州、上海再返台。15日在台北第一殯儀館舉辦告別式時，她未列家屬答禮區，坐在二老旁邊，並未作任何遮掩、淡妝出席，眼眶泛淚、神情哀戚。

Bella拇指上一直戴着高以翔生前的尾戒。（視覺中國）

高以翔遺體到第二殯儀館火化，Bella緊緊跟着大哥、二哥，在禮儀公司人員護送下，上車、下車、走路都撐著黑傘。原本可能只為擋媒體，但還是被拍她在寬大外套下，露出小蠻腰，還穿着薄紗長褲，經悉心打扮後送摯愛最後一程，另外，也讓人發現她仍戴着高以翔生前貼身配戴的尾戒，代表「生死不變的誓言」。

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高以翔生前是NBA湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）的「鐵粉」，Bella 也被發現原本的髮色染成紫色，而紫金色即是湖人隊的象徵色；高以翔的父母白頭人送黑頭人，礙於習俗不能現身。高以翔大哥、二哥、女友在二殯待了約莫10分鐘後暫時搭車離開，之後隔2小時才回到二殯，女友一路跟高以翔骨灰到金寶山，下車時由兩把黑傘遮掩，下午4點跟在高以翔父母後方上車離去。

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