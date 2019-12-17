【男排女將】鄧麗欣憶Cookies開心又辛苦　Ian處男作有Kiss戲？

ViuTV電視劇《男排女將》周二（17日）舉行開鏡儀式，作為主演的鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）、MIRROR成員Ian（陳卓賢）曾經都有接觸過排球，所以對拍攝甚有幫助，Stephy說：「開始傾劇本時因為編劇唔係打排球，所以好多術語都唔係咁正宗，我哋都會調節返；有好多戲真係要落場打，Ian就自己打返，唔洗用替身！」Zeno亦因拍攝電視劇而特意去訓練：「我會不斷請教Ian，問佢啲規矩，未拍嘅時候都會搵佢磋波。」熟悉排球的Ian在劇中要身兼替身，替大家完成高難度的戲份。

Stephy希望她的拍檔們可以曬黑一點：「啱啱拼落佢哋嗰度我反而最黑，係有啲壓力，希望太陽大啲，佢哋可以曬黑啲。」（梁碧玲攝）

Stephy自信地說已經全部認得MIRROR成員：「我梗係認得晒，無論係戲裏面嘅名、真名、戲裏面打嘅位置都記得。」Stephy又談到與MIRROR拍劇，勾起了自己過去的回憶：「以前喺組合嘅時候好熱鬧、好多人，係開心嘅，同埋佢哋後生好有能量。」懷念過去的同時，亦為MIRROR成員感到辛苦：「咁多人開同一個時間，化妝都要輪流化！我哋係女仔，以前要早三四個鐘化妝準備。」

Ian發現大家投入拍攝後，漸漸喜歡上了排球，休息時間都會一起練習。（梁碧玲攝）

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這是Ian第一次拍劇，他坦言要向Stephy與Zeno學習：「我第一次拍劇，冇乜經驗，大家都好肯幫我，都慶幸大家冇俾太多壓力我。」Ian又坦誠自己在戲中有愛情線：「主要講我暗戀一個女仔，但又追唔到佢，最後會同Zeno劇中嘅妹妹變成情侶。」至於親密戲份Ian說：「我好似都會俾人錫面，唔係錫嘴。」Zeno與Stephy在戲中是特別的關係，但強調二人之間不是師生戀：「我好熱切要搵一個人做我哋嘅教練，有種亦師亦友嘅感覺。」