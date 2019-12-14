【任噏亂評】拆解TVB三大部署　黃心穎將以「小三方程式」復出？

現年30歲的黃心穎自4月被爆偷食人夫許志安後，立即全面停工，避走美國近8個月。她於今日（14日）高調返港，更首度開腔認錯：「 I made a mistake, and I try really hard to live with it, to learn from it. （我做錯事，我很努力去面對錯誤，在錯誤中學習。）」出事後，黃心穎受盡千夫所指，事業一鋪清袋！但近月TVB似乎慢慢出手，為她的復出之路作部署。

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黃心穎今早返港，除了喊亦有笑。(葉志明攝)

黃心穎自今年4月爆出「安心事件」後，潛水七個多月，演藝活動凍過水。（Instagram/@jacquelinebwong）

部署一：安排TVB經理人接機 力證備受TVB重視

今晨約30名傳媒到機場守候，約七時除了有家姐黃心美的經理人到達接機閘口，更獲TVB經理人接機，受盡TVB重視。而無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲接受《香港01》訪問時，講道：「她剛返港，讓她先陪陪家人，遲啲再算。」態度溫和，明顯沒有打算斷了黃心穎的後路。

樂小姐態度溫和。（資料圖片）

部署二：TVB開綠燈試水溫成功

早在今年9月，TVB高層突然開綠燈，將倉底劇《牛下女高音》解凍，兼以台慶劇姿態播出。雖然黃心穎在劇中的角色並不討好，但憑一班中佬的出色表現，全劇平均總收視25.8點，收視不俗，可見「安心事件」對劇集影響不大。

收視不俗！（《牛下女高音》海報）

部署三：播《丫鬟大聯盟》屬全面解禁

黃心穎主演的新劇主演的《丫鬟大聯盟》將於12月30日播出，連同已在海外出街的《堅離地愛堅離地》，黃心穎可謂全面解禁。TVB眼見「安心事件」對劇集影響不大，索性再接再厲，接連推出黃心穎所主演的劇集。雖然黃心穎未有被安排角逐今年獎項，但有望出山為劇集宣傳。

於海外播放！（劇集海報）

12月3日有報道指黃心穎與湯洛雯、洪永城合作拍攝的《丫鬟大聯盟》獲安排於12月30日在翡翠台播出。（IG@jacquelinebwong）

桃色醜聞並非死罪？

過往面對藝人的桃色醜聞，TVB大多選擇即時雪藏兼提前解約，例如崔建邦在2009年因毆打女友及涉醉駕，與TVB解約。又譬如梁榮忠在2005年被揭背着女友鍾麗淇，發生「車震事件」，事後被TVB雪藏完約，演藝事業亦一落千丈。當然，亦有例外。當中「車震事件」的女主角朱慧敏雖然形象受挫，但第三者形象深入民心，之後不斷飾演為求上位不擇手段的事業女性，竟殺出一條血路。由此可見，桃色醜聞並不是死罪。黃心穎絕對有機會繼承朱慧敏，憑第三者形象，再次殺出另一條血路。

醜聞反令朱慧敏知名度大增！（資料圖片）

黃心穎之前不時會分享性感相。（Instagram/@jacquelinebwong）

點撃下圖重溫黃心穎動向！