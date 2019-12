【任噏亂評】拆解TVB三大部署　黃心穎將以「小三方程式」復出？

現年30歲的黃心穎自4月被爆偷食人夫許志安後,立即全面停工,避走美國近8個月。她於今日(14日)高調返港,更首度開腔認錯:「 I made a mistake, and I try really hard to live with it, to learn from it. (我做錯事,我很努力去面對錯誤,在錯誤中學習。)」出事後,黃心穎受盡千夫所指,事業一鋪清袋!但近月TVB似乎慢慢出手,為她的復出之路作部署。