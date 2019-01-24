「Nick Fury」封荷里活綠葉王　森姆積遜：咁點解我冇份演黑豹？

從什麼時候開始，我們變得期待本名MDFK的神盾局局長：Nick Fury在每部Marvel電影裡出現呢？他在《鐵甲奇俠》（Iron man）、《美國隊長》（Captain America）等等8部Marvel電影裡出現，連在《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）這樣的影集或各式短片中都有出現。

《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照

考慮到Nick Fury事實上直到《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier） 裡才有多一點的戲份，何時一位配角能在巨星雲集的大片中只出現幾分鐘的片段，卻能得到觀眾如此的厚愛？可見這個角色的塑造成功。如今三階段的Marvel電影宇宙也即將落幕，讓我們來聽聽這位史上最常插花的局長，如何看待他的打醬油經驗……先警告你，會有很多夾雜MDFK的真心話出現。

MDFK！憑什麼《美國隊長3》裡沒有我？ 森姆積遜

「大家開始傳言我會在哪部Marvel電影裡出現，我想是從2015年開始。因為我沒有出現在那部超級英雄拌嘴的電影裡……管它叫什麼名字……我又不在《復仇者聯盟3》、《黑豹》這些電影裡出現……大家就開始傳得流言滿天飛。」

誰都看得出來，MDFK對某部電影耿耿於懷。的確，Iron man是Nick Fury招募的，美國隊長是Nick Fury招募的，整個復仇者聯盟的概念都是Nick Fury主導的。這位獨眼龍是這整個Marvel電影宇宙背後的巨大黑手，Marvel電影宇宙根本應該被叫做MDFK電影宇宙才對，怎麼製片團隊就忘了叫上森姆積遜 （Samuel L. Jackson）來片場打醬油呢？更何況是《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）？這部他的員工內鬨、分裂、還炸了一個機場的電影？

你看看這些傢伙真的很不像話（媽媽搖頭……（劇照）

「你可以讓Nick Fury處理很多很多問題，但是他在電影裡有好好地被派上用場嗎？沒錯，《美國隊長3：英雄內戰》裡就沒有用上他。這很怪，你想想如果復仇者們開始他媽地打成一團，那他們的保母人在哪裡？那個會說『好好好，大家給我回房間，我會在這裡跟你們每個人聊聊』的保母在哪裡？這個保母還是招攬大家成為一個團隊、而且成為他們之間潤滑劑的人，但他就是不在那邊，我真的覺得有點……」森姆積遜表示。

感覺MDFK又要來句MDFK了（劇照）

我就是……你懂我的意思。 森姆積遜

呼，全國家長會謝謝MDFK的節制。你可以有一萬個理由，解釋Nick Fury為什麼沒在《美國隊長3：英雄內戰》裡出現，包括他可能已經受不了Tony Stark的自大，所以坐高高看馬把Iron man踢成一個罐頭等等……

Tony Stark可不敢在Nick Fury面前吵鬧。（劇照）

但是沒人能比《美國隊長3：英雄內戰》的兩位編劇：Christopher Markus與Stephen McFeely更能解釋這個答案：他們就是不希望有一個公立的第三方角色出來選邊站，並且以局外人的身分去評斷這部電影裡許多公說公有理的問題。而Nick Fury正是那個有能力平息紛爭的人，他們不想讓Nick Fury出現，然後讓《美國隊長3：英雄內戰》變成一部只有十分鐘的電影。

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+ 10 + 9 + 8

這當然是完全合理的劇情設計，如果讓獨眼龍局長以大公無私的態度來解決英雄內戰──而且多半都是以大義至上的原則處理。那麼《美國隊長3：英雄內戰》裡那些公私難分、情義不兩全的道德問題，就沒有那麼大的討論空間。也不會讓鋼鐵人是對的或是隊長是對的問題，在每位喜歡《美國隊長3：英雄內戰》的觀眾心裡發酵。

當神盾局長去不了《黑豹》的瓦干達

但是，不管是編劇、Marvel大頭目Kevin Feige或是導演羅素兄弟（The Russo Brothers）等，對這些Marvel電影有什麼錦囊妙計或是完美劇情，MDFK仍然持續地、不停地、抱怨自己又沒出現在某部Marvel電影裡。而偏偏這些他缺席的Marvel電影，對他來說可能意義深遠──遠比一張插花的演出費支票來得重要。比如，《黑豹》（Black Panther）。

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+ 5 + 4 + 3

Wesley Snipes想演黑豹、丹素華盛頓（Denzel Washington）抱怨沒人找他演黑豹，你想像得到的所有非裔演員幾乎都把飾演瓦干達王子，視為他們願意進入這個長年塞滿白皮膚演員的超級英雄世界的唯一一次機會。當然森姆積遜已經過了演黑豹的年齡，但他當然可以堂而皇之地演出《黑豹》，以一位黑人演員的身分、以一位比地球人還瞭解地球上所有祕密的情報局長的身分，在這部全球非裔種族為之驕傲的超級英雄電影裡演出。

但MDFK連在電影彩蛋裡都沒出現，這部以黑人演員為重的電影裡，彩蛋裡還出現了一位「白狼」……但就是沒有黑心黑皮膚的MDFK，這讓所有人都為之驚訝。

MDFK當然又生氣了。

《黑豹》彩蛋「白狼」驚喜現身。（劇照）

2017年，在《金剛：骷髏島》（Kong: Skull Island）宣傳訪問裡，MDFK抱怨了：「因為某些原因，我不能去瓦干達。我是你們在整個Marvel宇宙裡能看到的唯一黑傢伙，然後現在當你們拍了一部黑人Marvel電影，又因為什麼鬼原因，然後讓我不能出現在瓦干達？好吧，算了，我晚點再去找黑豹。」

你可以看到他的不可置信。因為講完這些抱怨後，他還要碎碎念……

Nick Fury見不到黑豹……嘖…… 森姆積遜

到了2018年夏天，他還在生氣，《The Ellen DeGeneres Show》的Ellen DeGeneres訪談森姆積遜時，森姆積遜整個爆發：「我不能接受這種結果，當他們決定要拍《黑豹》時，我就一直問何時我可以到瓦干達一遊？但他們只是一直搖頭。為什麼Nick Fury就不行……我就不行在瓦干達夜市散散步，然後讓觀眾知道我了解這個國家的來龍去脈嗎？因為我就是知道！你知道Nick Fury知道這星球上所有骯髒秘密嗎？所以他當然知道瓦干達是什麼….我真的很希望在這部電影裡露個臉。但是我真的很慶幸這部電影能大受歡迎，我想最終，Nick Fury可能還是能在瓦干達養老吧。」

也許，Nick Fury需要的不再只是插花，而是給他一部外傳電影。

我們需要專屬森姆積遜的超級英雄電影……事實上，已經有了。

這很奇妙，當很多人抱怨為什麼黑寡婦沒有電影、酷寒戰士沒有自己的電影時，為什麼最早報到的傢伙卻沒有自己的外傳電影？MDFK沒有體力演出一部夠MDFK的黑人主角Marvel電影嗎？他的MDFK已經不再強而有力讓觀眾被罵得高潮連連嗎？Nick Fury沒有任何酷爆的戰技或奇妙道具整死那些超能力反派嗎？

沒有什麼事不能用MDFK的火箭筒解決！（劇照）

答案是錯、錯、錯，先來後到，我們早就需要一部Nick Fury的Marvel超級英雄電影，談他如何打造神盾局、談他如何在超級英雄們都在Pizza店吃Pizza時，幫這些長不大的孩子擦屁股處理爛攤子。10年Marvel電影有太多還沒提到的伏線，而沒人比總是隱伏在陰影裡的Nick Fury更適合串起這些線頭，用一部電影把它們釐清。

森姆積遜神盾局局長形象深入民心，點圖看更多「Nick Fury」劇照▼

+ 11 + 10 + 9

當然，MDFK根本不在意，他不需要Marvel，他已經有了自己的超級英雄電影，還是史上最酷的一部。當他聽到網友把《異能仨》（Glass）拿來跟《復仇者聯盟》（The Avengers）系列比較時，他講得清楚又明白：「你們這些傢伙真該找一天停止關注復仇者與那些Marvel電影了好嗎？還有他媽的很多其他人在拍電影好不好？」

我知道，某些超級英雄電影拍得不是很好，但《異能仨》可不是那種爛貨好不好！ 森姆積遜

「如果你覺得我在《異能仨》裡看起來比在《不死劫》年輕，那是因為我每天都喝吸血鬼的血」MDFK談。

Nick Fury為了MDFK而變成了黑人Nick Fury，但《不死劫》（Unbreakable）與《異裂》裡的「玻璃先生」Elijah Price可不是，這是導演編劇M. Night Shyamalan為 MDFK 量身打造的超能力角色，他當然為之自豪。不管你喜不喜歡這部電影，森姆積遜MDFK的一點都不在乎。

「玻璃先生」被視為黑暗版「Nick Fury」，點圖欣賞更多劇照▼

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