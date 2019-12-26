網傳台灣將翻拍《鬼怪》　言承旭、賀軍翔將成新一代「死鬼CP」？

韓國電視劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》（下稱：鬼怪）於2016年播出至今仍然是不少劇迷心中的神劇，劇中兩位火花四起的男主角李棟旭和孔劉不但因虐心的感情線被粉絲封做「死鬼CP（死神與鬼怪）」，好交情更延伸到劇外成為好朋友，齊齊攀上演藝巔峰。不過近日有消息指，台灣將會翻拍這部備受觀眾喜愛的神劇，誰會成為台版「死鬼CP」亦因此成為關注。

《鬼怪》於2016年播出至今仍然是不少劇迷心中的神劇。（tvN）

劇中兩位火花四起的男主角李棟旭（左）和孔劉（右）不但因虐心的感情線被粉絲封做「死鬼CP（死神與鬼怪）」，好交情更延伸到劇外成為好朋友。（網上圖片）

雖然台灣方面暫時未有正式落實開拍，不過可能已經走漏風聲，皆因多位內地網民於25日同時在微博爆料表示「台灣將翻拍鬼怪，由言承旭、賀軍翔主演，女主起用新人！」現年42歲的言承旭因在《流星花園》飾演道明寺後爆紅，之後接連拍攝《白色巨塔》、《籃球火》、《就想賴著妳》等多部電視劇；而現年35歲的賀軍翔，14年前與楊丞琳主演的《惡魔在身邊》人氣席捲全亞洲，更被封為「台灣花美男」。由於言承旭和賀軍翔均外形俊俏有型，與孔劉和李棟旭同樣擁有極高顏值，因此消息傳出後已經令網民相當興奮，認為二人做「死鬼CP」亦很養眼，話題度滿分。

言承旭（Facebook：@Jerry_Yan_言承旭）

賀軍翔（微博：@賀軍翔）

不過，有《鬼怪》粉絲認為來就很經典，相信孔劉和李棟旭的精湛演出很難再被超越。不過一切都可能只是網民揣測，言承旭看見傳言愈演愈烈，否認自己拍台版《鬼怪》的消息：「沒聽說。」